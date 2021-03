Având în vedere informatiile și imaginile apărute in mediul on-line, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor s-au deplasat la fata locului, în comuna Smulți, la domiciliul proprietarului animalelor, și, în urma verificărilor, nu au constatat aspecte de natură penală.

Pe grupul Salvați Animalele Galați a fost postat aseară un mesaj pentru salvarea unui mânz, pe care proprietarul vrea să-l omoare.

”Are 3 zile de cand s-a nascut și deja a cunoscut răul din primele clipe de cand a aparut pe lume. Stăpânul a vrut să scape de el și a încercat să îl omoare dar niște vecini au intervenit și l-au luat de acolo . Surioara lui a fost mai puțin norocoasă și din pacate a fost omorata imediat după naștere si data la câini drept hrana . Acum aceasta familie incearca sa il tina in viata dar cu lapte de vacă si zahar este imposibil sa trăiască . La câteva case distanță mama manzului zbiara după el neîncetat . Poliția și autoritățile nu ne baga in seama. Vrem să reunim manzul cu mama lui pentru ca este singura lui șansă de supraviețuire . Caii sunt ținuți în condiții groaznice fara mâncare și apă sunt bătuți , maltratati și neglijați . Proprietarul este cunoscut pentru astfel de acțiuni de cruzime împotriva animalelor . I-am oferit de nenumarate ori ajutorul prin faptul că am dorit să îi sterilizam gratuit câinii dar a refuzat categoric , aruncând puii abia născuți la gunoi sau in wc. Trebuie intervenit urgent acolo! Va rog sa nu ma puneti sa sun la poliție sau să anunt autoritățile de aici pentru ca nu se va lua nicio măsură și tot de partea lui vor fi pentru ca o astfel de familie fara gram de cultură aduce voturi pentru un kg de făină și o bere. Nu stiu unde as putea cere ajutorul pe mai departe dar acest nemernic trebuie oprit . Nu vrea să coopereze deloc nu vrea să dea caii nici pe bani” scrie în mesajul din mediul online.

Polițiștii au stabilit că nu sunt întrunite condițiile prevazute de lege pentru emiterea unui ordin de plasare a animalelor în adăpost. Întrucât a fost constatată săvârșirea de către persoana în cauză a unei fapte de natură contravențională, respectiv „despărțirea puilor de mamă, până la împlinirea vârstei de 8 săptămâni”, aceasta a fost sancționată cu amendă în valoare de 1000 de lei.

Sursa: Realitatea de Galati