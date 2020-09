Acuzații grave la adresa fostul primar al municipiul Galați, Marius Stan. Acesta ar fi lansat un studiu de fezabilitate tras la indigo după master planul național de transport, pe vremea când era edilul orașului. Asta susține liderul Partidului Ecologist Român (PER), Marius Necula. Politicianul a mai dezvăluit în cadrul emisiunii „Jocuri de Putere” de la Realitatea PLUS, încrengăturile acestui proiect controversat care viza construcția tunelului din Galați pe sub Dunăre.

Marius Stan, fost fotbalist și manager de club sportiv, s-a apucat de politică în anii 2000 și a ajuns primar al municipiului Galați în 2012.

Vicepreședintele Partidului Ecologist Român (PER), Marius Necula, îl acuză că în timpul mandatului său a inițiat un proiect inutil, pentru care a lansat și un studiu de fezabilitate pe bani grei.

„A solicitat (Marius Stan – n.r.) si a aprobat in Consiliul local 13 milioane de lei ca sa faca un studiu privind acest pod pe sub Dunare. Si vine din nou acum la primarie cu aceasta ineptie. Dar ce a facut? Marius Stan a si pus-o in practica. A lansat studiul. A venit, a si livrat un prim studiu care e, de fapt, o copie 100% a master planului de transport national. Pentru aceasta livrare solicita de la Primaria Galati 500 de mii de euro. Bineinteles actualul primar trebuie sa fie inconstient sa plateasca aceasta suma”, a afirmat Necula.

Potrivit acestuia, contractul încheiat cu o firmă de consultanță prevede și alte înțelegeri controversate.

„Din contractul cu aceasta firma se stipula ca 40% din contract va fi livrat acestei firme in momentul in care firma ii va face cunostinta primarului de la acea vreme, Marius Stan, cu un constructor. Fara licitatie, fara nimic, doar firma de consultanta ii aducea un constructor si trebuia sa incaseze 40% din contract. Astazi Primaria Galati se afla in instanta si in judecata cu aceasta firma de consultanta adusa de Stan”, a mai spus vicepresedintele PER.

Stan mai este acuzat și de faptul că a băgat în faliment clubul Oțelul Galați, după intrarea în Champions League: „Iata cum un fost primar care a facut praf Galatiul si a ingropat si echipa Otelul … Din 22 de milioane de euro castigate de Otelul prin participarea in Cupa Uefa s-a ales praful de banii respectivi”.

In decursul timpului, Marius Stan a trecut pe rand pe la PNL, UNPR și acum candidează pentru postul de primar al municipiului Galați din partea PRO România.

„Acum la primaria candideaza Marius Stan, fostul jucator de fotbal mediocru care a fost si primar al Galatiului si care a lansat celebrul proiect podul pe sub Dunare”, a conchis Necula.

In replica, Marius Stan a afirmat intr-o interventie telefonica la Realitatea PLUS:

„Sunt niste habarnisti care vorbesc despre subecte despre care habar nu au. (…) Este vorba despre propaganda PSD-ista din orasul asta care este rosu si care se para ca asa va ramane. (…) Este un proiect mai mult decat realizabil. Licitatia a fost facuta de Pricewaterhouse (PwC – cea mai mare companie de servicii profesionale, de consultanță și audit din lume și una dintre cele mai mari companii private -n.r.). Caietul de sarcini prevedea un lucru unicat si in premiera pentru Romania. Cel care a castigat licitatia pentru studiul de fezabilitate primeste toti banii licitati, vorbim in cele din urma de 3,8 milioane de euro, doar daca vine si cu constructorul pentru tunel. Cu alte cuvinte, puteam, prin procedura concesiunii de lucrari, sa atribuim unui constructor acel proiect. Sunt mai mult decat mandru de ceea ce am realizat. Acel tunel era proiectul care ingropa arhaicul pact detinut de gasca PSD-ista, din care fac parte Stefan Viorel, dar si altii si care au nenorocit orasul si zona de 30 si ceva de ani”.

Sursa: Realitatea de Galati