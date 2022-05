Zilele trecute, reprezentanti a Garzii de Mediu Galati au desfasurat activitati de salubrizare organizate in parteneriat cu primariile comunelor Tulucesti, Vanatori si Unbraresti.

In data de 03.05.2022, Garda de Mediu Galati si Agentia de Protectia Mediului Galati au participat la actiunea de salubrizare organizata in parteneriat de catre UAT Tulucesti si UAT Vanatori, in zona Valea Odaia Manolache, pe teritoriile administrative ale celor doua comune, in cadrul Campaniei „Curatam Romania”.

La actiune au participat voluntari si elevi de la scolile din cele doua comune, in numar de cca. 120 persoane. A fost colectata o cantitate de cca. 30 tone deseuri, din care cca. 5 tone deseuri reciclabile.

Primaria Umbraresti, cu participarea Garzii de Mediu Galati, au organizat in data de 04.05.2022, o actiune de salubrizare pe teritoritoriul administrativ al comunei, in cadrul Campaniei „Curatam Romania”.

Fiindca depinde de implicarea fiecaruia dintre noi sa avem un mediu curat, la actiune au participat salariati ai Primariei, cetateni voluntari din comuna Umbraresti si salariati ai Garzii de Mediu Galati care au colectat 250 kg deseuri din plastic, 180 kg deseuri de hartie/carton, 60 kg deseuri de sticla si 300 kg deseuri menajere.

Sursa: Realitatea de Galati