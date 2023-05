La data de 8 mai 2023, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Galați – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Galați, cu sprijinul colegilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Arme și Explozivi și Substanțe Periculoase, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Galați, au pus în aplicare 12 mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiilor Galați și Brăila, în vederea administrării probatoriului în cadrul unui dosar penal, în care se efectuează cercetări pentru infracțiunile de înșelăciune, abuz de încredere, fals în înscrisuri sub semnătură privată, înșelăciune privind asigurările, fals în declarații, uz de fals, tentativă la fals în înscrisuri sub semnătură privată și tentativă la înșelăciune privind asigurările.

De asemenea, s-a urmărit și identificarea suspecților și punerea în executare a 7 mandate de aducere.

Cu ocazia perchezițiilor efectuate au fost ridicate 5 telefoane mobile, un laptop, documente contabile și suma de 10.000 de lei. Au fost depistate și conduse la sediul I.P.J. Galați, la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, 5 persoane bănuite de comiterea faptelor mai sus menționate, fiind vorba de bărbați cu vârstele cuprinse între 28 și 57 de ani, toți din municipiul Galați.

După audierea acestora și după administrarea probatoriului, polițiștii au luat măsura reținerii pentru 24 de ore a unui bărbat, cu vârsta de 40 de ani, din municipiul Galați, iar în cursul zilei de astăzi, acesta a fost prezentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați, unde a fost dispusă luarea măsurii controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Cercetările sunt continuate, în vederea stabilirii întregii activități infracționale a persoanelor bănuite de comiterea acestor fapte.

Sursa: Realitatea de Galati