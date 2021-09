Fostul ministru al Sănătății a declarat, în exclusivitate pentru Realitatea

„Ideea este că o campanie de vaccinare era singura care ne putea ajuta să trecem cu bine peste valul 4. Cîțu a făcut din campanie de vaccinare o campanie personală pentru alegerile din partid. El a politizat totul. 30% din populația României era dispusă să se vaccineze, la debutul pandemeiei, iar noi nu am reușit să trecem de acest prag nici acum. Toată comunicarea și campania de vaccinare au fost zero. Iar asta s-a întâmplat cu bani de la buget. În România, Ministerul Sănătății a fost evitat din toate deciziile campaniei de vaccinare. Toate au fost la Valeriu Gheorghiță și Cîțu. Premierul a fost factor decident chiar și pe chestii mici, cum ar fi orarul centrelor de vaccinare, sau cu cât să fie plătiți oamenii. S-a vaccinat atât de mult, încît nu mai erau doze pentru rapel. Din fericire, pentru ei, s-a întâmplat incendiul de la Matei Balș, iar nimeni nu a mai comentat că au rămas fără vaccinuri. Nu eu am făcut plângerea la DNA, nici nu mă interesează. Toate deciziile de achiziții au fost făcute de Cîțu. Anomalia a fost următoarea. Nimic din ceea ce ținea de campaniea de vaccinare nu ținea de Ministerul Sănătăți, dar totți banii au fost de la minister. Cred că ministrul Finanțelor, Alex Nazare, și-a manifestat îndoiala față de numărul mare de vaccinuri. E greu să spui că ai prea multe doze, atunci când știi că multe doze nu or să funcțineze. În acel moment puteam spune că avem o cantitate care ține loc de îndoială. S-a dovedit că Astra Zeneca a fost un vaccin pe care populația nu l-a mai acceptat. Decizia finală în orice ce guvern este a premierului. L-am avertizat de multe ori că aveam prea multe vaccinuri. Principala problemă pe care o avem este că nu s-au vaccinat oamenii. Este un eșec și trebuie să recunoască premierul acest lucru. Unele doze au fost revândute, Ioana Mihăilă a făcut eforturi, iar o altă parte au expirat. Cu siguranță Iohannis știa toate aceste lucruri.

România cred că a donat mai multe decât orice altă țară de dimensiunile sale. E păcat că cele 750.000 de doze care au expirat nu au reușit să fie donate. Sunt state în Africa care au 2% din populație vaccinată, pentru că nu au vaccinul.

Este clar cine și-a coordonat campania de vaccinare. Nu cotează că a spus că eu sunt vinovat pentru eșec. Au fost o serie de decizii. Cumperi vaccinuri, dar vorbești de relaxare. Am rămas șocat, când în spitale erau cozi de ambulanțe, iar el vorbea de relaxare. Îi spuneam că în cluburi nu se respectă restricțiile, dar nu a intervenit. El a părut realxat și a dat vina pe noi. O pandemie nu se gestionează doar la ATI, ori mesajele astea de relaxare, chiar pe vârful valului 3, au făcut extrem de mult rău”, a declarat Vlad Voiculescu.