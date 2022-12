Teatrul Dramatic „Fani Tardini” te invită la ultimele spectacolele programate în acest an. Cele trei reprezentanții, programate joi, sâmbătă și duminică, sunt: ”Femeia…eterna poveste”, ”Mame” și Love After”.

Joi, 15 decembrie, de la ora 17.00, are loc spectacolul ”Femeia…eterna poveste” este o poveste care are la bază piesele scurte ale lui A.P.Cehov, „Carre de dame” de Gh. Brăescu, fragmente din „Gaițele” de Al. Kirițescu, și schița „Căldură mare” de I.L.Caragiale. Regia: Gabriela Lovin

În distribuție: Trupa ABSOLUT – Voluntarii Teatrului Dramatic Fani Tardini și „Trupa 30+” formată din: Verginica Pintilie, Elena Tănase, Oana Tenue, Marieta Vatafu, Georgeta Stoean, Roxana Lupoae, Dorin Barjovanu.

„Spectacolul „FEMEIA…ETERNA POVESTE”, are ca element principal eternul feminin! În jurul acestui subiect, vast și fermecător, am construit cu multă atenție o poveste care are la bază piesele scurte ale lui A.P.Cehov, „Carre de dame” de Gh.Brăescu, fragmente din „Gaițele” de Al. Kirițescu, și schița „Căldură mare” de I.L.Caragiale. Îmi doresc ca publicul gălățean să ne fie alături și împreună să încercăm să descifrăm inefabilul univers feminin, din perspectiva curajoasă și entuziastă a voluntarilor tineri și a celor mai puțin tineri. Sunt foarte mândră de voluntarii celor două trupe. Au demonstrat seriozitate și au, pe lângă dorința de a juca pe scenă, un farmec aparte care, cred eu, are priză la public și face ca acest act plin de magie să prindă viață.” Gabriela Lovin, regizorul spectacolului.

Sâmbătă, 17 decembrie, de la ora 19.00, în Sala Mare Teatrului ”Fani Tardini” se va juca spactacolul ”Mame”.

Distribuția: Mama lui Radu – Svetlana Friptu, Radu – Radu Horghidan, Mama lui Ionuț – Ana Maria Ciucan, Ionuț – Ionuț Moldoveanu, Mama lui Ștefan – Elena Anghel, Ștefan – Ștefan Forir, Mama lui Răzvan – Oana Mogoș, Răzvan – Răzvan Cloploțel. Regia: Cristian Ban.

„Ajungem la o vârstă la care ne vedem mamele, părinții, mătușile, unchii îmbătrânind și, cumva, ne raportăm altfel la ei și la bătrânețe. Bătrânețea e o temă importantă care apare în spectacol și care mă interesează foarte mult. Ajungem la vârsta aia la care nu mai suntem adolescenți, nu ne mai răzvrătim împotriva părinților, ci ne maturizăm și îi privim cu alți ochi. Cred că acesta este momentul pe care spectacolul a încercat să îl surprindă.” – Cristian Ban.

Duminică, 19 decembrie, de la ora 19.00, se joacă spectacolul ”Love After”.

Distribuția: Flavia Călin (Mira), Vlad Volf (David), Cristina Uja (Maria), Aureliu Bâtcă (Andrei), Ilinca Ivan / Eva Maria Stanciu (Ava), Oana Preda (Voce doctor), Ciprian Brașoveanu (Voce Wolf ). Dramatizarea și regia: Eugen Făt.

„LOVE AFTER – Dacă vrei să schimbi lumea, du-te acasă și iubește-ți familia – este o continuare a spectacolului AFTER LOVE. Analizez din nou relațiile din cuplurile căsătorite, dar cred că acum, în LOVE AFTER, duc „discuția” la un alt nivel. Îmi doresc ca publicul să rămână, după această reprezentație, cu ideea că, pentru salvarea unei relații, unei căsnicii, este nevoie de doi, întotdeauna. „Discuția” dintre personajele principale este, de fapt, o rătăcire… Toți avem rătăciri de genul celei din spectacol, inevitabil. Povestea nu este una de dragoste. LOVE AFTER înseamnă o călătorie către redescoperirea de sine și o disecție a relației dintre soți.”- Eugen Făt

Sursa: Realitatea de Galati