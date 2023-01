În ziua de miercuri, 25 ianuarie 2023, în urma unor activități investigative, polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale – Biroul Urmăriri, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Tecuci – Biroul de Investigații Criminale, s-au deplasat în municipiul Tecuci, unde, au depistat și reținut trei bărbați, toți cu domiciliul în acest oraș, față de care Tribunalul Galați a emis mandate de executare a pedepsei cu închisoarea.

Astfel, polițiștii l-au depistat pe un bărbat cu vârsta de 36 de ani condamnat la pedeapsa de 1 an, 5 luni și 10 zile închisoare cu executare pentru săvârșirea infracțiunii de efectuarea de operațiuni neautorizate cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. De asemenea a fost depistat un bărbat cu vârsta de 23 de ani condamnat la pedeapsa de 1 an și 8 luni de închisoare cu executare pentru săvârșirea infracțiunii de efectuarea de operațiuni neautorizate cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, iar un bărbat cu vârsta de 22 de ani, condamnat la pedeapsa de 1 an și 4 luni de închisoare cu executare pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj, a fost și el condus de polițiști în spatele gratiilor.

Toți cei trei bărbați au fost încarcerați în Penitenciarul de Maximă Siguranță Galați.

Sursa: Realitatea de Galati