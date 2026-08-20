ÎCCJ amână până pe 3 septembrie verdictul în procesul dintre magistrați și Guvern

Înalta Curte de Casație și Justiție a amânat joi decizia în litigiul dintre magistrați și Guvern privind achitarea unor restanțe salariale de circa 5 miliarde de lei. Noul termen stabilit de instanța supremă pentru pronunțarea hotărârii este 3 septembrie.
Decizia definitivă în mega-procesul de 5 miliarde de lei dintre Înalta Curte de Casație și Justiție și Guvernul României a fost amânată pentru data de 3 septembrie. Obiectul litigiului îl reprezintă restanțele salariale revendicate de magistrați, obținute retroactiv prin hotărâri judecătorești. Tot la începutul lunii septembrie, instanța supremă va decide dacă admite solicitările Executivului de a sesiza Curtea Constituțională și Curtea de Justiție a Uniunii Europene.
Dosarul se află în faza de recurs după ce Curtea de Apel București a dat câștig de cauză Înaltei Curți pe 5 mai, obligând Ministerul Finanțelor să aloce fondurile necesare prin rectificare bugetară.
Detaliile disputei și argumentele părților
Decizia CAB impune un termen de 10 zile de la hotărârea definitivă pentru efectuarea plăților. În caz contrar, Executivul riscă penalități zilnice de 1% din suma datorată și amenzi de 20% din salariul minim brut pentru fiecare zi de depășire.
Acțiunea inițiată sub semnătura președintei ÎCCJ, Lia Savonea, acuză Guvernul de încălcarea dreptului de proprietate și a principiului separării puterilor în stat, arătând că unele titluri executorii sunt neachitate de peste un deceniu.
Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat sesizarea CCR privind existența unui conflict juridic de natură constituțională. Guvernul susține că instanța supremă își depășește atribuțiile judecătorești și se substituie puterii executive, singura competentă – conform Legii finanțelor publice – să gestioneze rectificările și alocările bugetare.
Originea mizei de 5 miliarde de lei
Blocajul financiar își are rădăcinile în deciziile din 2023 ale ÎCCJ și Parchetului General, prin care salariile din sistemul judiciar au fost majorate retroactiv cu 25%, începând cu anul 2018.
Deși proiectul de buget pe anul 2026 includea o suplimentare de aproape 50% pentru ÎCCJ (ajungând la aproximativ 5 miliarde de lei) tocmai pentru acoperirea acestor datorii, plățile au fost amânate de Guvern pentru redistribuirea fondurilor către pachete de sprijin social. Hotărârea din 3 septembrie va stabili definitiv dacă statul este obligat la plată imediată sau dacă litigiul va fi mutat pe masa instanțelor constituționale și europene.