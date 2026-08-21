Deținutul din Baia Mare este căutat de 48 de ore după ce a evadat ca să își ucidă soția. Anchetatorii folosesc drone pentru a-i da de urmă

Publicat 21 aug. 2026, 09:33 Sursă Realitatea.net

Dorel Moldovan, deținutul evadat din Penitenciarul Baia Mare, este căutat de mai bine de 48 de ore cu drone dotate cu termoviziune. Bărbatul a fost surprins de camerele de supraveghere alergând pe străzile orașului, iar anchetatorii încearcă să îi refacă traseul pas cu pas. Colegii săi de celulă susțin că acesta ar fi fugit cu intenția de a ajunge la soție, după o ceartă telefonică avută cu o zi înainte.

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