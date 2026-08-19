Bărbat din Galați arestat după ce și-a lovit intenționat soția cu mașina pe trecerea de pietoni

Un bărbat din Galați a fost arestat preventiv după ce și-ar fi lovit intenționat soția cu mașina pe o trecere de pietoni.
Femeia, în vârstă de 37 de ani, a fost lovită de autoturism, iar soțul ar fi încercat apoi să revină asupra ei. Un alt șofer aflat în zonă a intervenit și și-a poziționat mașina pentru a o proteja pe victimă, blocând accesul agresorului.
Conflictul a început în mașină. După o ceartă, femeia a coborât, iar bărbatul a plecat. Ulterior a văzut-o lângă trecerea de pietoni și a intrat cu mașina în ea. A întors și a încercat din nou să o lovească, acroșând și o altă mașină. Victima a suferit multiple contuzii și a fost internată la Spitalul de Urgență Galați, în stare stabilă.
Cei doi sunt căsătoriți de aproximativ 10 ani, au două fete și se aflau în proces de divorț. Poliția a emis un ordin de protecție, iar bărbatul este cercetat pentru tentativă de omor.