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Bărbat din Galați arestat după ce și-a lovit intenționat soția cu mașina pe trecerea de pietoni

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Galati
Scris de Realitatea de Galati Publicat: 19 aug. 2026, 10:30

Un bărbat din Galați a fost arestat preventiv după ce și-ar fi lovit intenționat soția cu mașina pe o trecere de pietoni.

Femeia, în vârstă de 37 de ani, a fost lovită de autoturism, iar soțul ar fi încercat apoi să revină asupra ei. Un alt șofer aflat în zonă a intervenit și și-a poziționat mașina pentru a o proteja pe victimă, blocând accesul agresorului.

Conflictul a început în mașină. După o ceartă, femeia a coborât, iar bărbatul a plecat. Ulterior a văzut-o lângă trecerea de pietoni și a intrat cu mașina în ea. A întors și a încercat din nou să o lovească, acroșând și o altă mașină. Victima a suferit multiple contuzii și a fost internată la Spitalul de Urgență Galați, în stare stabilă.

Cei doi sunt căsătoriți de aproximativ 10 ani, au două fete și se aflau în proces de divorț. Poliția a emis un ordin de protecție, iar bărbatul este cercetat pentru tentativă de omor.


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