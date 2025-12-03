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Se pregătește marele blat? Alegerile pentru București ar putea fi anulate dacă nu iese cine trebuie

Se pregătește marele blat? Alegerile pentru București ar putea fi anulate dacă nu iese cine trebuie

Se pregătește marele blat? Alegerile pentru București ar putea fi anulate dacă nu iese cine trebuie

Realitatea de Galati
Scris de Realitatea de Galati Publicat: 3 dec. 2025, 16:07

Alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea fi invalidate pe modelul prezidențialelor din 2024, spun surse Realitatea PLUS.

Alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea fi invalidate pe modelul prezidențialelor din 2024, spun surse Realitatea PLUS. Fondatorul Mișcării Civice „Ba da, putem!”, avocatul Cătălin Dimia, a sesizat instanța încă din octombrie, contestând legalitatea actelor normative adoptate de Guvern pentru organizarea scrutinului. 

Dosarul riscă să ajungă la Înalta Curte de Casație și Justiție, dar după data desfășurării alegerilor. Dacă judecătorii vor constata că hotărârile de guvern au fost emise ilegal, scrutinul ar putea fi invalidat, potrivit surselor Realitatea PLUS.

Aceleași surse indică faptul că data ar fi fost stabilită după desfășurarea scrutinului tocmai pentru ca, la fel cum s-a întâmplat în decembrie 2024, acesta să fie anulat în cazul în care nu va câștiga unul dintre candidații agreați de sistem.

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