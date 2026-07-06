Ultimatum de la PSD: Grindeanu cere PNL să șteargă rezoluțiile de rupere a coaliției pentru a relua negocierile

Scris de Daniel Onescu Publicat: 6 iul. 2026, 20:24

După aproape o lună fără guvern învestit oficial, ci doar cu unul demis, cu puteri mult reduse, liderul PSD, Sorin Grindeanu, încearcă o apropiere de șeful liberalilor, Ilie Bolojan. Totuși, cererea expresă a lui Grindeanu are șanse mari să fie refuzată de premierul demis.

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