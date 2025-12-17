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Politica· 1 min citire
Președintele Nicușor Dan, primit la Palatul Buckingham de Regele Charles al III-lea
Președintele Nicușor Dan, primit la Palatul Buckingham de Regele Charles al III-lea
Președintele Nicușor Dan a fost primit, miercuri, la Palatul Buckingham de Regele Charles al III-lea.
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