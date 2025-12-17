Politica· 1 min citire

Președintele Nicușor Dan, primit la Palatul Buckingham de Regele Charles al III-lea

Președintele Nicușor Dan, primit la Palatul Buckingham de Regele Charles al III-lea

Președintele Nicușor Dan, primit la Palatul Buckingham de Regele Charles al III-lea

Realitatea de Galati
Scris de Realitatea de Galati Publicat: 17 dec. 2025, 18:13

Președintele Nicușor Dan a fost primit, miercuri, la Palatul Buckingham de Regele Charles al III-lea.

Președintele Nicușor Dan a fost primit, miercuri, la Palatul Buckingham de Regele Charles al III-lea.

„Îi mulțumesc Majestății Sale Regele Carol al III-lea pentru că m-a primit astăzi la Palatul Buckingham”, a scris Nicușor Dan pe X.

Postarea este însoțită de o fotografie în care apar președintele României și monarhul.

Președintele Nicușor Dan se află la Londra, unde are întâlniri cu reprezentanți români ai mediului de afaceri din Regatul Unit și cu lideri ai companiilor britanice.

Ulterior, Dan va merg la Summit-ul Uniunea Europeană - Balcanii de Vest de la Bruxelles, Belgia. Joi, Nicușor Dan va participa, tot la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

CharlesBucureștiUSRcubRomanianicusor danpresedinte

Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe