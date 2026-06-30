Advertising
Actualitate· 1 min citire
Tragedie cumplită în Brăila: doi soți spulberați de o remorcă desprinsă din mers
Poliție
Doi soți și-au pierdut viața luni, pe o șosea din județul Brăila, după un accident extrem de grav petrecut pe Drumul Național 22, în apropierea comunei Movila Miresii.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 19:56Decizie istorică în SUA: Curtea Supremă respinge decretul lui Trump privind cetățenia prin naștere
- 19:17Armata Română face angajări masive: aproape 7.000 de posturi scoase la concurs în toată țara
- 16:37Vești bune pentru suporteri: băuturile cu până la 5,5% alcool, permise pe stadioane
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News