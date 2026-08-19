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Partidele, convocate la Cotroceni pentru discuții pe Legea salarizării. Întâlnire tehnică, de la ora 18.00 - SURSE

Palatul Cotroceni

Palatul Cotroceni

Realitatea de Galati
Scris deRealitatea de Galati
Publicat19 aug. 2026, 13:34
SursăRealitatea PLUS

Reprezentanții tehnici ai partidelor se întâlnesc miercuri seara, de la ora 18:00, la Palatul Cotroceni, pentru discuții privind proiectul Legii salarizării, potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS. Întâlnirea are loc după ce documentul a fost transmis Comisiei Europene înainte de a fi prezentat partenerilor sindicali.

Potrivit surselor citate, întâlnirea programată pentru miercuri, la ora 18:00, va fi una tehnică. La discuții vor participa membrii echipelor tehnice ale celor patru partide, alături de reprezentanți ai Palatului Cotroceni.

O nouă întâlnire este programată joi, de la ora 14:00, când la Palatul Cotroceni sunt așteptați liderii celor patru partide pentru a discuta proiectul Legii salarizării.

Sindicatele, consultate dacă se ajunge la un acord

Aceleași surse susțin că, în cazul în care partidele ajung la un acord asupra formei proiectului, ar urma să aibă loc discuții și cu federațiile sindicale din fiecare domeniu.

Întâlnirile au loc în contextul în care proiectul Legii salarizării a fost transmis Comisiei Europene înainte ca forma documentului să fie prezentată partenerilor sindicali.

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