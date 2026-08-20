Nicușor Dan a început discuțiile cruciale cu liderii partidelor din fosta coaliție, pentru proiectele PNRR - LIVE TE

Publicat 20 aug. 2026, 13:10 Actualizat 20 aug. 2026, 14:12 Sursă Realitatea PLUS

„Președintele Nicușor Dan a început, la Cotroceni, discuțiile cu liderii principalelor partide. La întâlnire participă și miniștrii responsabili de finanțe și investiții. Tema discuțiilor: stadiul implementării proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

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