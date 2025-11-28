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Politica· 1 min citire
George Simion, după demisia lui Moșteanu: "Cu asta nu se rezolva nicidecum problema structurală a unui Guvern incapabil!"
George Simion, după demisia lui Moșteanu: "Cu asta nu se rezolva nicidecum problema structurală a unui Guvern incapabil!"
Liderul AUR George Simion a transmis, vineri, un mesaj imediat după anunțul demisiei lui Ionuț Moșteanu din fruntea Ministerului Apărării.
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