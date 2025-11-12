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Florin Călinescu, atac total la Nicușor Dan: „N-am chef să vorbesc despre un mincinos”. Ce i-a reproșat

Florin Călinescu, atac total la Nicușor Dan: „N-am chef să vorbesc despre un mincinos”. Ce i-a reproșat

Florin Călinescu, atac total la Nicușor Dan: „N-am chef să vorbesc despre un mincinos”. Ce i-a reproșat

Realitatea de Galati
Scris de Realitatea de Galati Publicat: 12 nov. 2025, 19:00

Actorul Florin Călinescu a lansat un nou atac dur la adresa președintelui României.

Actorul Florin Călinescu a lansat un nou atac dur la adresa președintelui României. Invitat miercuri în platoul Realitatea PLUS, Călinescu a criticat modul în care este condusă țara și l-a acuzat pe șeful statului de „minciună” și „lipsă de responsabilitate” față de problemele românilor.

„Mi se pare ridicol. N-am chef să vorbesc despre un mincinos, președintele României”, a declarat Florin Călinescu.

Actorul i-a reproșat direct șefului statului că și-a încălcat o promisiune importantă. „A luat o foaie de hârtie și un pix și a semnat că nu se mărește TVA-ul în timpul mandatului lui. Asta se cheamă minciună”, a spus el.

Călinescu a afirmat că acest subiect este oricum neimportant pentru populația care se luptă cu greutățile.

„Nivelul de sărăcie în țară... Astăzi s-a închis cercul acesta, este statul și cetățenii care sunt niște ugere de muls pentru toate fanteziile lor”, a continuat actorul.

Florin Călinescu a vorbit și despre banii din campania electorală, cerând transparență. „Este foarte interesant să ne spună lista cu cei care au dat 60 de milioane într-o campanie în care nu știm ce socoteli s-au făcut. Nu știm ce sponsori a avut”, a spus acesta.

El s-a întrebat și dacă ceilalți candidați și-au primit banii înapoi.

„Aici mi se naște întrebarea, deci candidații clasați pe locul 1 și 2, au primit banii înapoi, pe care i-au cheltuit în campanie? Asta ar fi ultima mizerie, și Georgescu și Lasconi să nu-și primească banii făcând un scor foarte bun.”

La final, Călinescu a revenit la atacuri și a ironizat sloganul „România Educată”.

„Acest domn mincinos, pe mine nu mă interesează ce face... Sunt mai interesat dacă ANAF-ul recuperează de la cel mai onest președinți care ne-a dus la pas... Pas cu pas în România educată. Doar că n-a precizat că mergem înapoi”, a încheiat Florin Călinescu.

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