Ana Birchall, acuzații explozive la adresa Liei Savonea: „Întâlniri de taină” cu Dăncilă și Iordache

Ana Birchall a lansat o serie de acuzații la adresa Liei Savonea, actuala președintă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, readucând în atenție o serie de evenimente din perioada în care aceasta conducea Consiliul Superior al Magistraturii.
Fostul ministru al Justiției susține că, în 2019, Lia Savonea ar fi participat la întâlniri neanunțate cu premierul de atunci, Viorica Dăncilă, și cu Florin Iordache.
Birchall afirmă că discuțiile ar fi avut legătură cu încercările de numire a Adinei Florea la conducerea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție.
Birchall spune că a văzut-o pe Savonea în apropierea biroului premierului și susține că aceasta se afla împreună cu Florin Iordache. Fostul ministru consideră că întâlnirile respective ridică semne de întrebare și acuză existența unei presiuni pentru realizarea numirii la conducerea SIIJ.
Potrivit afirmațiilor sale, Birchall s-a opus de mai multe ori acestei numiri în plenul CSM, motiv pentru care susține că între ea și Lia Savonea au existat conflicte puternice în perioada respectivă.
Fostul ministru al Justiției i-a cerut public Vioricăi Dăncilă să clarifice situația și să spună dacă respectivele întâlniri au avut loc și care a fost scopul lor.
Lia Savonea respinge acuzațiile și susține că întâlnirea cu Viorica Dăncilă din februarie 2019 a avut un caracter oficial. Ea a explicat că participarea sa s-a făcut în baza unui mandat primit din partea CSM și că prezența sa la Guvern era legată de atribuțiile instituționale pe care le avea la acel moment.
Savonea consideră că asocierea dintre întâlnirea respectivă și acuzațiile lansate acum de Birchall este nefondată și subliniază diferența dintre activitatea instituțională desfășurată în calitate de președinte al CSM și eventualele discuții cu caracter politic.
Viorica Dăncilă a respins, la rândul său, ideea unor întâlniri oculte și a susținut că discuțiile avute în perioada în care era premier au avut caracter instituțional.
Scandalul readuce în prim-plan conflictul mai vechi dintre Ana Birchall și Lia Savonea, dar și controversele din jurul numirilor la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție.
Acuzațiile lansate de Birchall nu au fost prezentate ca fapte stabilite definitiv, iar Lia Savonea și Viorica Dăncilă contestă caracterizarea întâlnirilor drept „secrete” sau „clandestine”.