Guvernatorul BNR, semnal de alarmă: „Stabilitatea politică e ca sănătatea, îți dai seama când o pierzi!”

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a intervenit public în contextul tensiunilor politice tot mai accentuate, cu un mesaj direct despre importanța stabilității, lansat chiar în prezența președintelui Nicușor Dan.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui eveniment public, unde Isărescu a criticat modul în care este comunicată situația economică, dar și lipsa de înțelegere a gravității momentului.

Mugur Isărescu, atac dur la adresa politicienilor

„Stabilitatea financiară e ca sănătatea. Îţi dai seama cât de importantă este numai în momentul în care o pierzi. Lăsaţi-mă domnule cu stabilitatea financiară! Nu ne mai omorâţi cu stabilitatea financiară! Chiar vrem instabilitate?”, a declarat guvernatorul BNR.

În intervenția sa, Mugur Isărescu a făcut referire și la modul în care sunt transmise mesajele în spațiul public, sugerând că unele explicații nu ajung la oameni în mod clar. Potrivit acestuia, comunicatorii lui Bolojan vorbesc „păsăreasca lor”.

Efectele crizei politice se văd deja în economie

Intervenția lui Isărescu vine într-un moment sensibil, în care tensiunile politice au început să se reflecte și în indicatorii economici. Bursa de Valori București a deschis săptămâna pe scădere, cu toți indicii în declin, semn că incertitudinea politică începe să influențeze încrederea investitorilor.

În același timp, România se confruntă cu un deficit ridicat la nivel european și cu o inflație care se apropie de 10%. Pe acest fond, avertismentele venite din partea instituțiilor financiare internaționale indică riscul unui șoc economic major, dacă instabilitatea continuă.