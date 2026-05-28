Actualitate· 1 min citire

Accident grav în Sibiu. O femeie a lovit cu mașina o trotinetă electrică pe care se aflau doi minori

28 mai 2026, 22:28
FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de GalatiArticol scris de Realitatea de Galati

Un accident rutier grav a avut loc joi seară în județul Sibiu, unde doi copii, de 11 și 15 ani, au fost răniți după ce trotineta electrică pe care se aflau a fost acroșată de un autoturism condus de o femeie.

"Poliţiştii rutieri au intervenit la un accident de circulaţie, produs în localitatea Cornăţel, pe strada Principală. Din primele verificări efectuate la faţa locului, poliţiştii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism, o femeie în vârstă de 52 de ani, domiciliată în municipiul Sibiu, nu s-ar fi asigurat la plecarea de pe loc şi ar fi acroşat o trotinetă electrică condusă de către un minor, în vârstă de 15 ani, din Cornăţel", a transmis, joi seară, IPJ Sibiu.

Potrivit reprezentanților instituției, băiatul de 15 ani era însoţit pe trotinetă de un alt localnic, în vârstă de 11 ani.

"În urma accidentului rutier, cei doi minori au suferit vătămări corporale şi au fost transportaţi la spital pentru îngrijiri medicale", a precizat Poliţia.

Reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Sibiu spun că victimele au suferit traumatisme de membre superioare şi lombare.

Citește și:

Mai multe articole despre

accident trotineta

Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe