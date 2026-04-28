Tragedie în Maramureș: bărbat împușcat de propriul fiu cu o armă de vânătoare a murit. Tânărul, în arest la domiciliu

Un bărbat de 62 de ani din Maramureș a murit după ce a fost împușcat accidental de fiul său, într-un incident petrecut într-o zonă împădurită din apropierea orașului Borșa.

Tânărul, în vârstă de 26 de ani, este cercetat de polițiști, fiind suspectat că a folosit ilegal o armă de vânătoare. Inițial reținut pentru 24 de ore, acesta a fost ulterior plasat în arest la domiciliu.

Cazul a ieșit la iveală duminică, 26 aprilie, când martorii au alertat autoritățile după ce bărbatul a fost rănit prin împușcare în zona cunoscută de localnici drept „Pădurea Plopilor”. La momentul respectiv, mai multe persoane se aflau în zonă.

Victima a fost transportată de urgență la spital, însă, în ciuda eforturilor medicilor, a decedat din cauza rănilor suferite.

Ancheta este desfășurată de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale și ai Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus. Cercetările vizează stabilirea exactă a circumstanțelor în care s-a produs incidentul.

Potrivit anchetatorilor, principalul suspect este chiar fiul victimei, care nu deținea autorizație pentru arma folosită. În cauză se fac cercetări pentru infracțiuni precum violență în familie, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uz de armă fără drept.