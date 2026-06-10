Advertising
Actualitate· 1 min citire
Copil de 4 ani, găsit mort în casă, la Galați. Frații lui sunt în stare extrem de gravă
10 iun. 2026, 13:00
Tragedie la Galați
Articol scris de Scris de Realitatea de Galati
Sursă: realitatea.net
Caz extrem de grav la Galați. Un copil a fost găsit mort în casă, iar frații săi sunt și ei în stare extrem de gravă.
Potrivit primelor informații, copilul găsit decedat ar avea urme de violență pe corp. Frații lui au fost găsiți în stare precară de sănătate, anunță Pro Lider FM Galați.
Copiii au fost preluați de echipaje de la Serviciul Județean de Ambulanță Galați, iar la fața locului intervin echipaje de la ISU, SMURD, Serviciul Județean de Ambulanță și Poliție.
Amănunte, pe REALITATEA.NET
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 11:34 - Bolojan, Oana Gheorghiu și mai mulți membri ai Guvernului, auditați de procurorii DNA pentru trafic de influență
- 09:10 - Analiză AEI: 1 din 3 români abia își mai permit energia. Facturile împing familiile spre sărăcie
- 09:07 - Operațiunea Jupiter - ziua 3: 400 de percheziții în dosare de evaziune, înșelăciune, delapidare, spălare de bani, contrabandă
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News