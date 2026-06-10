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Copil de 4 ani, găsit mort în casă, la Galați. Frații lui sunt în stare extrem de gravă

10 iun. 2026, 13:00
Tragedie la Galați

Tragedie la Galați

Realitatea de GalatiArticol scris de Realitatea de Galati
Sursă: realitatea.net

Caz extrem de grav la Galați. Un copil a fost găsit mort în casă, iar frații săi sunt și ei în stare extrem de gravă.

Potrivit primelor informații, copilul găsit decedat ar avea urme de violență pe corp. Frații lui au fost găsiți în stare precară de sănătate, anunță Pro Lider FM Galați.

Copiii au fost preluați de echipaje de la Serviciul Județean de Ambulanță Galați, iar la fața locului intervin echipaje de la ISU, SMURD, Serviciul Județean de Ambulanță și Poliție.

Amănunte, pe REALITATEA.NET

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