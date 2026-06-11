Bacalaureatul continuă cu proba de evaluare a competențelor de comunicare orală într-o limbă de circulație internațională

Sursă: realitatea.net

Sesiunea de Bacalaureat continuă joi cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală într-o limbă de circulație internațională (proba C), examen care va fi susținut și vineri de către absolvenții de liceu.

În perioada 15–17 iunie, candidații vor participa la evaluarea competențelor digitale (proba D), ultima etapă a probelor de competențe din cadrul examenului de Bacalaureat.

Potrivit Ministerului Educației, evaluarea competențelor lingvistice la limba română, limba maternă și limba modernă, precum și cea a competențelor digitale, este realizată de doi profesori examinatori: cadrul didactic care a predat disciplina la clasă și un alt profesor de aceeași specialitate din unitatea de învățământ. În situațiile în care această condiție nu poate fi respectată sau există incompatibilități, profesorii evaluatori vor fi desemnați din alte școli.

Rezultatele obținute la probele de competențe nu sunt exprimate prin note sau calificative de tip „admis” ori „respins”. În cazul evaluărilor lingvistice, candidații primesc un nivel de competență stabilit conform grilelor naționale și europene. În mod similar, la competențele digitale este acordat un nivel de competență raportat la standardele europene recunoscute în domeniu.

Prima probă scrisă a examenului, la Limba și literatura română (proba E.a), este programată pentru 29 iunie. Aceasta va fi urmată, pe 30 iunie, de proba obligatorie a profilului (E.c). Pe 2 iulie va avea loc proba la alegere a profilului și specializării (E.d), iar pe 3 iulie candidații aparținând minorităților naționale vor susține examenul scris la Limba și literatura maternă (E.b).

Ministerul Educației estimează că la prima sesiune a Bacalaureatului vor participa peste 130.000 de candidați, atât absolvenți ai promoției curente, cât și din seriile anterioare. Aceștia pot susține toate probele sau doar pe cele nepromovate în sesiunile precedente și recunoscute conform reglementărilor în vigoare.

Rezultatele inițiale ale probelor scrise vor fi afișate pe 7 iulie, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, candidații vor putea vizualiza lucrările și depune contestații. Această procedură va continua și în zilele de 8 și 9 iulie.

Rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate pe 13 iulie.