Ana Maria Păcuraru, invitată la conferința de la Washington. Șeful companiei principale de gaz din SUA, la Realitatea PLUS

Directorul Executiv al Centrului de Gaz Natural Lichefiat a răspuns în premieră pentru România la întrebările redacției noastre. Jurnalistul Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru a participat la o ședință specială de la Washington unde s-a pus în discuție problema crizei energetice.

Întrebat despre siguranța energetică a României, șeful companiei pricipale de gaz din SUA a declarat că țara noastră ar putea avea un deficit de gaze până la exploatarea totală a Neptun Deep.

Mesaj pentru România: „Nu există riscuri comerciale!”

Ana Maria Păcuraru, jurnalist Realitatea PLUS: Bună, numele meu este Ana Maria Dobra, Realitatea Plus TV, România. În calitate de stat situat în prima linie, având în vedere că proiectul Neptun Deep urmează să devină operațional, dar flancul estic rămâne în continuare dependent de livrările de GNL care tranzitează Grecia și Polonia — ce angajamente concrete pot lua exportatorii americani pentru a acorda prioritate regiunii noastre? Mulțumesc!

Charlie Riedl, directorul Executiv al Centrului de Gaz Natural Lichefiat: Ana Maria, mulțumesc pentru întrebare.

Ana Maria Păcuraru, jurnalist Realitatea PLUS : Da. Ce angajamente concrete pot lua exportatorii americani pentru a acorda prioritate României?

Charlie Riedl, directorul Executiv al Centrului de Gaz Natural Lichefiat: Da, o întrebare excelentă. Cred că există câteva provocări specifice legate de acest aspect. Și vreau să fiu cât se poate de transparent și clar în privința faptului că marea majoritate a gazului natural lichefiat (GNL) din SUA, care se produce în prezent, este angajată în contracte pe termen lung. Așadar, când ne gândim la cât de mult putem prioritiza, SUA au o perspectivă unică asupra modului în care funcționează comerțul nostru cu GNL și asupra modului în care acesta operează. Acordurile pe termen lung stau la baza finanțării instalațiilor construite aici, în SUA, așa că se bazează pe contracte de 15-20 de ani.

Voi începe cu primul aspect, legat de producția României și de situația actuală a acesteia. Răspunsul scurt este că există o cerere mai mult decât suficientă pentru a satisface atât oferta de GNL din SUA, cât și o producție românească crescută. Așadar, nu cred că există vreun fel de amenințare comercială legată de creșterea producției românești și de oferta de GNL din SUA. Mă aștept ca probabil să existe încă un fel de deficit al cererii totale de gaze.