Protest în Rahova: oamenii rămași fără case, după explozie sunt revoltați | VIDEO

Este revoltă în fața blocului din Rahova care în urmă cu șase luni a explodat. Locatarii evacuați din cele 50 de apartamente afectate cer să se ia măsuri.

Victimele sunt revoltate: „Avem impresia că ne-au abandonat toți!”

Din momentul tragediei, oamenii sunt nevoiți să locuiască în chirii plătite de primărie , însă sprijinul este acordat doar pentru o perioadă de un an.

Revoltă în Capitală. Oamenii vor să-și ia actele din apartamente

La 6 luni de la explozia din Rahova, locatarii blocului devastat au ieșit în stradă și cer soluții concrete. Cele 50 de familii care au fost evacuate sunt disperate, pentru ca autoritățile nu le comunică nimic, iar lucrurile stau pe loc. Tensiunile sunt mari și a fost nevoie de interventia jandarmilor pentru a calma spiritele.

Oamenii disperați au ieșit în stradă și spun că nu au reușit să recupereze nimic din locuințele distruse și că au plecat doar cu hainele de pe ei, după ce au investit o viața întreagă în apartamente.

Avocatul familiilor afectate, Pavel Abraham, a tras la răspundere autoritățile statului, pentru că nu au trimis niciun reprezentant ca să discute cu victimele exploziei din Rahova.

În urma exploziei din Rahova trei persoane au murit iar alte 13 au fost rănite.