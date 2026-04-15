Bărbat prins sub un mal de pământ în Galați. Intervenție contracronometru a pompierilor
FOTO: Arhivă
Un bărbat care lucra la rețeaua de canalizare în localitatea Ghidigeni, județul Galați, a fost surprins miercuri dimineață de un mal de pământ surpat peste el. Echipajele ISU intervin pentru salvarea acestuia, victima fiind, potrivit primelor informații, în stare de inconștiență.
Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Galați au fost solicitați miercuri dimineață să intervină în localitatea Ghidigeni, unde un bărbat a fost acoperit de un mal de pământ în timp ce efectua lucrări la rețeaua de canalizare. Primele date transmise de echipajele aflate la fața locului indică faptul că victima ar fi în stare de inconștiență.
Pentru gestionarea situației, ISU Galați a mobilizat o autospecială de stingere dotată cu accesorii pentru descarcerare, un container multirisc, un echipaj de prim ajutor, un elicopter SMURD, precum și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean și SMURD.
Echipajele operative acționează pentru extragerea bărbatului de sub pământ și pentru acordarea primului ajutor calificat imediat ce acesta va fi eliberat.
Citește și:
- 12:19 - Moțiunea de cenzură prinde contur: peste 120 de semnături confirmate pentru demiterea lui Ilie Bolojan
- 11:09 - Amenzi pentru cei care nu-și fac asigurarea obligatorie a locuinței. Statul pregătește noi modificări la modul de aplicare al legii
- 10:55 - INTERVIU-EVENIMENT în platoul Televiziunii Poporului: Călin Georgescu și Ion Cristoiu, față în față, joi, 16 aprilie, la ora 20:00
- 10:09 - Sute de zboruri ar putea fi anulate. Europa riscă o penurie ”sistemică” de combustibil pentru avioane în următoarele săptămâni
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News