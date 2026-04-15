Bărbat prins sub un mal de pământ în Galați. Intervenție contracronometru a pompierilor

Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Galați au fost solicitați miercuri dimineață să intervină în localitatea Ghidigeni, unde un bărbat a fost acoperit de un mal de pământ în timp ce efectua lucrări la rețeaua de canalizare. Primele date transmise de echipajele aflate la fața locului indică faptul că victima ar fi în stare de inconștiență.

Pentru gestionarea situației, ISU Galați a mobilizat o autospecială de stingere dotată cu accesorii pentru descarcerare, un container multirisc, un echipaj de prim ajutor, un elicopter SMURD, precum și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean și SMURD.

Echipajele operative acționează pentru extragerea bărbatului de sub pământ și pentru acordarea primului ajutor calificat imediat ce acesta va fi eliberat.