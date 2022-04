Conform surselor Realitatea

El intenționa sa plece in Germania. Nu este cert, pana in momentul de fata, daca edilul Sectorului 5 se afla sau nu in acel avion in care a fost alerta de bomba de la Otopeni.

Tot ceea ce se stie este ca acesta a fost dus la DNA sub escorta. Informatiile legate de acest subiect sunt extrem de putine, insa se stie, de asemenea, ca este vorba de un dosar nou in care sunt investigheate fapte de coruptie.

Reamintim ca pe 3 mai este asteptata sentinta definitiva in cazul „Colectiv”, dosar in care edilul de la 5 a fost condamnat la 8 ani de inchisoare.

Sursa: Realitatea de Bucuresti