Teatrul Dramatic „Fani Tardini” invită publicul la spectacolele programate în această săptămână. Sâmbătă și duminică iubitorii teatrului sunt așteptați să vizioneze piesele ”Pasagerii” și ”Soacra cu trei nurori”.

Sâmbătă, 3 iunie, ora 19:00, Teatrul Dramatic „Fani Tardini” prezintă spectacolul PASAGERII de Sam Bobrick, direcția de scenă: conf.univ.dr. Florin Toma, scenografia: Daniel Divrician. Spectacolul este o co-producție Universitatea „Dunărea de Jos” Galați și a avut premiera în februarie 2021.

În distribuție, absolvenții Facultății de Arte, Promoția 2021: Ionuț STRAT (Walter, Mace), Denisa ONISIE (Jane, Doamna cu plase), Mihai PĂUN (Howard, Fred, D-nul Wade), Alina RADU (Lorraine, Audrey), Laurențiu BOBEICĂ (Frank, Al, Bobby), Lavinia EILER (Clara, Marsha), Doru CIUTACU (Șoferul de autobuz, Ernest), Mihaela GODOROZEA (D-na Evans, Laura) și Bianca TOTOLICI (June).

PASAGERII este un spectacol substanțial, în două acte și opt scene, de-a lungul cărora cei nouă actori interpretează nu mai puțin de 19 personaje. Eroii noștri, anonimi veritabili, se întâlnesc într-o stație de autobuz oarecare din Statele Unite ale Americii. Întâlnirile lor împletesc o temă subtilă, dar profundă, care devine limpede abia în scena finală.

Spectacolul durează 120 de minute.

Duminică, 4 iunie, ora 19.00, Teatrul Dramatic „Fani Tardini” prezintă spectacolul SOACRA CU TREI NURORI după povestea cu același titlu a lui Ion Creangă, adaptarea și regia: Dan Mirea, scenografia: Daniel Divrician, coregrafia: Elena Anghel. Spectacolul a avut premiera în iunie 2019.

În distribuție: Carmen ALBU (Aftimia), Svetlana FRIPTU (Maranda), Mihaela LECCA-GOREA (Anica), Aureliu BÂTCĂ (Constantin), Cristina UJA-NEAGU (Floarea), Vlad AJDER (Culai), Valeria TABAN (Agripina), Adelin ILIE (Gheorghiță) și Lică DĂNILĂ (Popa Leapșă).

Instrumentiști: Tamara MANEA (vioară), Doru ROȘCA (saxofon), Vasile SAVIN (tobă) și Ionuț DONOSE (acordeon).

Spectacolul este o adaptare a poveștii „Soacra cu trei nurori” de Ion Creangă, apărută în 1875. Este anul în care Creangă îl cunoaște pe Mihai Eminescu, pe atunci revizor școlar la Iași și Vaslui, cu care se împrietenește și la îndemnul căruia scrie cele mai importante opere ale sale.

Povestea lui Creangă, adaptată pentru scenă și montată cu meșteșug de regizorul Dan Mirea, un împătimit al umorului popular, expune spațiul rural românesc și vulnerabilitățile sale – „castele” sătești, căsătoria ca mijloc de sporire a averii, autoritatea părintească –, precum și conflictul dintre vechi și nou.

„Această mamă are trei fii pe care îi educă în felul ei. Încearcă să le determine viitorul și să le formeze personalitatea în funcție de reperele ei de viață. Feciorul cel mic face legătura dintre gândirea nouă și mentalitatea veche la țară, în care lucrurile erau impuse de multe ori încă de la nașterea copiilor. Acest text cred eu că are profunzime și pentru faptul că trezește un semnal de alarmă în lumea mai puțin educată a satului, în care aceste practici încă există, chiar dacă suntem în secolul al XXI-lea. Sigur, nu sub forma asta abruptă, brutală. Dar ea există ca mentalitate și se perpetuează din generație în generație. La țară încă există mentalitatea că, dacă ești bogat, trebuie să te căsătorești cu una bogată. Că, dacă părintele îți spune ce trebuie să faci, nu trebuie să ieși din cuvântul lui, pentru că el este cel care ți-a dat viață și el îți dă și sens”, declară regizorul Dan Mirea.

Spectacolul durează o oră și 45 de minute.

