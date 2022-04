In urma unui control realizat in vederea verificarii masurilor stabilite in controlul anterior, la un operator economic care desfasoara activitati de sortare agregate minerale si fabricarea betonului din judetul Galati, comisarii din cadrul GNM – Comisariatul Judetean Galati au constatat neconformitati cu privire la nerespectarea Autorizatiei de mediu detinute.

Comisarii de mediu gălățeni au constatat existenta unor dotari care nu sunt prevazute in Autorizatia de mediui (concasoare, statie mobila de uscare) si care au fost utilizate in procesul tehnologic. Aceste utilaje/instalatii fac obiectul unui proiect pentru care nu a fost emis acodul de mediu de catre APM Galati. De asemenea s-a constatat existenta unor materiale (agregate) depozitate necorespunzator, fara a fi luate masuri de limitare a emisiilor de pulberi.

Comisarii Garzii de Mediu Galati au mai constatat neevidentierea in evidenta gestiunii deseurilor a tuturor deseurilor generate din activitatea desfasurata (ex. – deseuri de la decantarea apelor tehnologice cod 01 01 02) și nedelimitarea punctului de lucru.

Deasemenea in urma verificarilor facute s-a constatat ca societatea nu a indeplinit in totalitate si la termen masurile stabilite in controlul anterior, respectiv solicitarea revizurii autorizatiei de mediu pentru toate instalatiile/echipamentele care nu sunt mentionate in autorizatia de mediu.