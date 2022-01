O profesoară pensionară a fost anunțată de operatorul de apă și canalizare că este moartă și că tot ea trebuie să meargă urgent la sediul companiei ca să clarifice situația contractului. În caz contrar rămâne fără apă.

Situația prin care trece de câteva zile Anca Savin, o profesoară pensionară din Galați, depășește limitele tragi-comicului, nu doar prin absurd, ci și prin gravitatea posibilelor cauze care au stat la baza creării acesteia, dar și a potențialului pericol, acela de a rămâne în toiul iernii fără apă la robinet. Femeia este pensionară și locuiește singură, într-o casă de pe strada Movilei. În ziua de Bobotează avea să afle două lucruri pe care nu și le-ar fi dorit și nici măcar închipuit: că a murit și că tot ea trebuie să meargă urgent la Apă Canal ca să clarifice soarta contractului rămas, prin moartea ei, fără titular.

„Cum e posibil așa ceva de la o instituție față de care mi-am plătit mereu datoriile? Sunt cu plățile la zi, poate au zis că dacă am consum mai mic, am murit? Cum să mor? Sunt vie și mă simt bine! Stau cu acte în regulă în casa pe care am moștenit-o de la mama mea, am certificat de moștenitor, contractul e valabil, încheiat pe numele meu, în 2013. Ce fac acum, dacă îmi taie apa în toiul iernii?”, le-a declarat Anca Savin jurnaliştilor de la Viaţa Liberă.

Situația s-ar fi născut, susțin reprezentanții societății, în urma unei operațiuni de reactualizare a bazei de date, în locul CNP-ului doamnei Savin apărând CNP-ul mamei sale, decedată, ce-i drept, în urmă cu zece ani, timp în care fiica, Anca Savin, a încheiat, ca moștenitoare, un nou contract, în 2013. „Analiza situației a scos în evidență o regretabilă eroare în baza noastră de date, în care a rămas salvat, la preluarea contractului de către moștenitoare, CNP-ul persoanei decedate. Situația în cauza a fost clarificată cu titulara contractului, care a înțeles starea de fapt. Precizăm că Apă -Canal actualizează permanent baza de date privind clienții societății, în funcție de vechimea contractelor și a CNP-ului, pentru a se asigura că datele din contract ale utilizatorului nu au suferit modificări. Prezentăm scuze doamnei pentru situația creată”, se arată într-un punct de vedere remis redacției noastre de SC Apă-Canal, în cursul zilei de miercuri, 12 ianuarie.

Pe aceeași cale, operatorul de apă și canalizare a dat garanții că abonata din cazul de față nu ar fi fost debranșată automat de la apă, așa cum se înțelegea din notificarea transmisă inițal. După ce colegii de la evidență au stabilit că femeia a decedat pentru că așa a reieșit din sistem, angajații Apă-Canal ar fi urmat să facă verificări la fața locului, să constate „pe viu” dacă titulara contractului este în viață și mai are nevoie de apă.

Sursa: Realitatea de Galati