Klaus Iohannis a avut, astăzi, la Palatul Cotroceni, consultări cu partidele parlamentare în legătură cu numele noului premier. La finalul lor, șeful statului a anunțat că îl desemnează pe Nicolae Ciucă în funcția de premier.

Președintele Klaus Iohannis a susținut, cu puțin timp în urmă, o declarație de presă, la Palatul Cotroceni. Ieșirea șefului statului vine la finalul consultărilor pentru desemnarea noului premier. PNL, PSD, UDMR și minoritatile naționale au propus, în unanimitate, ca generalul Nicolae Ciucă să fie noul prim ministru al României.

”Am constatat ca, in Parlament, s-a format o majoritate solida, din care fac parte PSD, PNL, UDMR si grupul minoritatilor. Reprezentantii au dorit sa vina impreuna la consultari. Am avut o discutie foarte buna. Majoritatea aceasta mi-a propus un nume de premier pe care am acceptat-o. In consecinta, il desemnez pe Nicolae Ciuca, aici de fata, pentru a forma o echipa guvernamentala si pentru a se prezenta in fata Parlamentului pentru votul de incredere.” a declarat Klaus Iohannis.

Nicolae Ciuca: ”In ultimele zile, am lucrat cu celelalte partide sa putem sa agreagam un program de guvernare si sa se constituie o colitie solida, astfel incat sa realizam un guvern care sa asigure stabilitatea tarii. Cetatenii asteapta de la noi stabilitate si solutii. Si sa avem un program guvernamental care sa fie in masura sa puna in aplicare deciziile necesare pentru punerea in aplicare a programului PNRR.

Avem un procent substantial pentru tot ceea ce inseamna un program de masuri sociale, astfel incat sa poata fi acoperite problemele legate de situatia de criza in care ne regasim.

Sper ca, incepand de joi, sa ne putem apuca de treaba. ”