Analistul politic Miron Mitrea a comentat, duminica seara, in emisiunea „Culisele Puterii” de la Realitatea PLUS, discursul antiromanesc al liderului maghiar Viktor Orban, aflat zilele trecute la Baile Tusnad, la cea de-a 32-a ediţie a Universităţii Libere de Vară şi Taberei Studenţeşti

„Viktor Orban e un politician populist. Acum e intr-un conflict cu toata lumea, mai putin cu cei care il voteaza. E in razboi cu SUA, cred ca nici el nu stie de ce. E in razboi cu UE pe 2-3 subiecte in care cred ca poate ar avea dreptate si pe 10 (subiecte – n.r.) in care bate campii.

Joaca o carte pro-ruseasca, practic vrea sa se asigure ca si data viitoare va castiga un mandat de premier.

Ce a facut acolo (la Tusnad – n.r.) era de asteptat. Nu are nicio importanta politica pentru Romania sau pentru UE, ci doar pentru Ungaria. El joaca o carte politica pentru unguri pentru alegerile din 2024.

Nu vad la ce sa reactioneze decat daca vrem sa transformam un nonsubiect in subiect.

A fost o greseala ca MAE i-a spus ce sa vorbeasca si ce nu pentru ca asta i-a dat o ocazie sa se umfle in pene.

Guvernul Romaniei, presedintele nu au la ce sa reactioneze. E un discurs privat la o universitate de vara. El vine mereu.

Unii se baga fiindca nu inteleg, altii ca sa castige puncte”, a declarat Mitrea, la Realitatea PLUS.