România este membru al UE, dar doar când vine vorba despre solidaritate, ori când le convine unora. Deși am dovedit că merităm să fim tratați cu respect, unele state încă ne țin la poartă. UE este exact ca o mașină cu mai multe viteze, care suferă cumplit după ce Marea Britanie a decis să părăsească vaporul.

Ambasadorul Olandei ne dă o palmă grea, fix în perioada în care premierul Țărilor de Jos se află în vizită de lucru în țara noastră. Diplomatul ne informează că mai are de așteptat până la intrarea în spațiul Schenghen, pentru că în afara criteriului de securizare a frontierelor, vor fi atent analizate și progresele făcute de România în domeniul Justiției și al statului de drept. Nici premierul nu dă semnale că ar vrea ca România să primească undă verde. Este drept că mai sunt multe de făcut pentru ca țara noastră să redevină ce a fost cândva.

Dar aceste scuze nu sunt valide în contextul actual, în care războiul este la granițele noastre și riscă să ardă din nou întreaga Europă. Ne-am făcut datoria față de Ucraina, față de refugiați și, sunt convinsă, că liderii de la București vor acorda în limita capabilităților noastre, asistența necesară statului vecin. Suntem împovărați de multe nevoi, dar poporul nostru a dovedit pe parcursul întregii sale existențe că este unul binevoitor și nu rămâne surd la strigatele de ajutor ale celor în necaz.

Nu suntem cetățeni de mâna a doua, nu suntem doar un teritoriu aflat la granița dintre est și vest, bine și rău, ori înghețat în timp și spațiu. Politicienii noștri trebuie să țină capul sus și să ceară ce ni se cuvine: respect! Îmi puteți da orice exemplu negativ despre fostul președinte Băsescu, dar pe vremea lui liderii lumii nu ne priveau de sus. Observ acum că și Rareș Bogdan, dar și alții, îi calcă pe urme și susțin fără menajamente cauza noastră națională, chiar de la microfonul Parlamentului European.

Trebuie să ne trezim, dar și să muncim mai mult, ca să reconstruim, pas cu pas, această țară. Altfel, dragii mei, riscăm să o pierdem. Vom fi generația care a primit un stat și care nu va mai avea ce lăsa în urmă. Vom intra în istorie drept cei care au lăsat o națiune să piară! Vreți asta? Sunt convinsă că nu. Iar singura soluție este revenirea la tradiții, la credință, la munca neobosită în interesul și spre folosul acestui popor! Oricum în negura vremurilor pe care le trăim, abia zărim lumina unui far călăuzitor.

Veștile rele sunt din ce în ce mai multe, cu fiecare zi care trece. Urmează anul recesiunii mondiale, care va lovi mai cu seamă Europa, dar și România deopotrivă. Creșterile de prețuri vor continua și în lunile următoare. Iar datele îngrijorătoare vin de la Fondul Monetar Internațional, care avertizează că 2023 va fi anul marelui colaps economic. Experții FMI arată că în decembrie inflația în România va fi de 14,7%. Iar scumpirile vor continua și în următoarele 12 luni. Finanțiștii spun că inflația se va domoli abia la finele lui 2023 și va fi de 7,7% .

Evident, alimentele și energia vor înregistra în continuare creșteri de prețuri, pe fondul războiului din Ucraina. Dar până să privim așa departe, haideți să vedem ce se întâmplă chiar la această oră. Statisticile oficiale ne arată ceea ce decidenții ignoră, dar noi trăim în fiecare zi: inflația a ajuns la 15,9%, cel mai mare nivel din ultimii 19 ani! Gazele, zahărul, uleiul și cartofii sunt produsele pe care abia ni le mai permitem. Sărăcia e redefinită în fiecare zi, ceea ce ieri era decență, azi e lux și opulență.

Nivelul de trai se deteriorează văzând cu ochii, iar românii nu prea mai au de unde să rupă pentru a reuși să facă față greutăților tot mai mari. Am strâns prea mult cureaua iar acum ne-a ajuns. Este ultima picătură pentru mult prea mulți. Până și consultanții de strategie ai BNR sunt uimiți de cât de mult s-a scumpit pâinea, cu peste 26% numai în ultimele 30 de zile. „N-a mai fost niciodată atât de mare și vine și cu o influență a lunii septembrie, de peste 2%. 2% este media optimă pe un an și iată că pâinea o atinge într-o singură lună”, a declarat Adrian Vasilescu.

Trăim vremuri atât de complicate încât nici măcar specialiștii nu pot face calcule exacte despre evoluția pieței. Nu mai există predictibilitate iar românii trăiesc cu teama că vor veni zile și mai întunecate. Asta deși șefii coaliției vin cu noi promisiuni în fața poporului. Deși pentru ai lor au votat majorări de salarii încă de la 1 noiembrie, pentru bunici se vor găsi bani abia de la anul. Culmea, nu toate pensiile vor crește de la 1 ianuarie. Șeful PSD, Marcel Ciolacu a anunțat că majorarea ar putea să fie aplicată doar pentru cei care au contribuit la sistemul național. Acesta spune că procentul de creștere va fi de cel puțin 10%. Astfel, dacă o pensie este de 5 mii de lei, dintre care 3 mii pe contributivitate, atunci majorarea de 10% se va aplica celor 3 mii de lei.

Pe lângă pensii, coaliția se laudă că ar putea să vină și cu noi ajutoare pentru cei vulnerabili. Sincer, mi-e tare greu să mai cred în aceste cuvinte. Cardurile sărăciei se lasă așteptate încă de mulți români. Sunt binevenite, dar nu rezolvă problemele care se acutizează în permanență. Este nevoie de soluții bine țintite în sectoarele-cheie: energie, investiții. Firmele care susțin economia sunt în pragul falimentului! Sute de mii de oameni riscă să rămână șomeri, povară pentru un stat incapabil să gestioneze situații de criză.

Și în timp ce noi drămuim finanțele, risipa făcută la scară mare continuă. Așa cum am prezentat încă de acum două luni, acuzații grave la adresa Ministrului Sănătății, Alexandru Rafila se confirmă în mod oficial, la cel mai înalt nivel. Potrivit unui document, aflat pe ordinea de zi a Guvernului, țara noastră oferă 21 de milioane de euro Organizației Mondiale a Sănătății, bani pentru consultanță în schema de sănătate a PNRR. Conform documentului, Guvernul adoptă o hotărâre prin care se aprobă acordul de asistență tehnică între țara noastră și Organizația Mondială a Sănătății privind asistența tehnică necesară implementării jaloanelor și țintelor din Planul Național de Redresare și Reziliență. Totul vine în contextul în care, în PNRR a fost inclusă o listă de spitale care urmează să fie renovate și reabilitate, iar banii vin din acest program.

Câtă ironie, nu? Spitalele din țara noastră sunt ruine ce riscă permanent să ia foc. Pacienții urlă de durere în saloane pentru că nu sunt medicamente care să le aline durerea, iar noi dăm altora bani pe ochi frumoși? În afara spitalului din Mioveni, singurul construit de la zero, după Revoluție, de o administrație locală mă îndoiesc profund de faptul că vom avea altele noi și dotate după ultimele standarde. România e bolnavă și la propriu, dar și la figurat. Și ne-am săturat de vorbe, dragi guvernanți!

Dacă ieri vă prezentam ce fac omologii dumneavoastră din Germania, care vor plăti toate facturile la energie pe luna decembrie, azi am să vă dau exemplul belgienilor. Pentru a combate efectele crizei economice și a exploziei prețului la energie, șefii de la Bruxelles au decis că subvenția la energie de 196 euro pe lună va fi prelungită până în martie 2023. Pentru gospodării se prelungesc măsurile privind reducerea TVA-ului la energie electrică și gaz și accizele reduse la carburanți. Și tariful social se prelungește pentru categoriile vulnerabile, la fel ca și subvenția pentru păcură.

O nouă măsură de ajutor intră în vigoare pentru cei care se încălzesc cu peleți, vorbim de un cec de 250€. Nu poate fi combinat cu ajutorul pentru alte surse de încălzire. Va exista o taxă temporară pentru multinaționale care ar trebui să aducă bani mai mulți la buget. Mai mult miniștrii vor renunța la 8% din salariu. Am enumerat doar câteva dintre soluțiile găsite și aplicate în Belgia, asta pentru că ele fac parte dintr-un pachet mult mai larg.

Am primit foarte multe scrisori din toată țara și va mulțumesc pentru asta. Folosesc de fiecare dată emailurile telespectatorilor mei in editorialele mele, în subiectele pe care echipa le alege, căutam sa găsim răspunsuri și rezolvare, soluții! Dar aveți dreptate: politica partidelor a fost una de dezbinare socială! Dar pe noi nu ne descurajează asta, căutăm forta care sa unească oamenii din România in jurul valorilor comune: credința, dreptatea și munca cinstita! Nu exista “nu se poate”! Se poate! Există doar frica sau lene, iar pe cei ce nu vor sa muncească ori nu le place să contribuie, eu nu ii înțeleg și nu ii cred! Cei cu prea multa invidie și ura se unesc instant și nu se simt bine dacă nu fac rău, ca să-i împiedice pe cei care vor să construiască. Și eventual mai și transpiră de grăsime când se forțează să mimeze empatia! Nu trebuie să ne facem griji! Ei sunt rezultatul alegerilor noastre! Dar și noi cei ce am votat și cei ce nu am reacționat suntem vinovați!

Clotilde in uniformă de pompier!! Cât o sa o mai vedeti pe aceasta doamna înscăunata la sectorul 1, la banii sectorului 1 pentru interesele Franței nu ale României, suntem bolnavi! Ne vom face bine când serviciile străine nu vor mai avea politicieni instalați la butoanele puterii noastre naționale! Clonați-o pe Clotilda și paralizați România! În alti doi ani toată țara ar musti a mucegai, șobolani, gândaci, mizerie și mult mult scandal! Nu vom ajunge acolo, nu? Vom vota corect și vom alege patrioți, nu hoți, trădători, acoperiți și oameni politici ai altor servicii străine!

E vai și amar de țara in care bătrânii sunt tineri și copiii sunt îmbătrâniți! E o situație dramatica și aici: copiii de la țara abandonează școala, abandonează copilăria, consuma alcool și tutun la vârste mult prea mici, parintii sunt săraci, depășiți, neinformați! Ei sunt viitorul României! Trebuie sa investim in ei altfel ce așteptări putem avea? Clotilda și genul asta de politicieni sunt cancer pentru țară! Nu vor permite niciodată o dezvoltare! Pentru ei ar fi mai bine sa îi țină pe cei mulți săraci și supuși, ținuți sclavi la ei acasă sau trimiși sclavi pe plantații străine! Mi se spune ca am foarte multe calități, dar mai ales pe aceea de a-mi face ușor dușmani spunând adevarul!

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir

