Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Oancea efectuează cercetări cu privire la un bărbat, care a prezentat la control un permis de conducere fără a deține categoria corespunzătoare.

În data de 25 aprilie a.c., în jurul orei 07.30, în Punctul de Trecere a Frontierei Oancea – I.T.P.F. Iași, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control necesare trecerii frontierei, un bărbat cu dublă cetățenie, română și Republica Moldova, în vârstă de 54 de ani, la volanul unui autoturism, înmatriculat în Republica Moldova.

Bărbatul a prezentat la control un permis de conducere eliberat de către autoritățile statului vecin, valabil pentru categoriile C și H, dar nu și pentru categoria B, necesară conducerii autoturismului respectiv. Persoana în cauză nu s-a informat în mod corect și complet în prealabil și a crezut că are drept de a conduce autoturisme, dacă deține drept pentru o categorie superioară, cum este cea de tip C.

În cauză polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană cu permis de conducere necorespunzător categoriei vehiculului respectiv, la finalizare urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.

