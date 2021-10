Noua Unitate de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean Galaţi a fost inaugurată, joi, 8 octombrie, Este vorba despre o investiţie de peste 7 milioane lei, cu fonduri europene prin Programul Operaţional Regional 2014-2020.

Valoarea totală a investiţiei este de 7.034.073 lei, din care peste 3,1 milioane lei pentru dotarea cu echipamente şi mobilier medical – computer tomograf, incubator pentru transport, aparat radiologie, electrocardiograf 12 canale, ventilator transport pacienţi, negatoscop, developeză automată, injectomate, monitoare funcţii vitale complet echipate, paturi brancard tip UPU, paravane mobile, căruţ instrumentar, bănci pentru sala de aşteptare, scaune, fişete şi rasteluri pentru depozitarea şi arhivarea documentelor.

”Galațiul are de astăzi o nouă Unitate de Primiri Urgențe. Am dublat suprafața secției, de la 700 la peste 1400 mp, am dotat-o cu un computer tomograf ultraperformant, care a costat aproape două milioane de lei, și au fost reconfigurate circuitele medicale, astfel încât să scadă timpul de așteptare. Era mare nevoie de acest spațiu, mai ales în condițiile actuale ale pandemiei de coronavirus. Noul spațiu a fost dotat cu aparatură și mobilier medical, iar de astăzi Unitatea de Primiri Urgențe are în dotare și un incubator pentru transportul nou-născuților cu elicopterul SMURD.

De asemenea, a fost construită și o zonă pentru accesul ambulanțelor, pentru ca pacienții să fie preluați mult mai repede de către personalul medical. A fost amenajată și o nouă sală de așteptare, astfel că acum există aproape 60 de locuri pe scaune, de 6 ori mai multe față de cele existente înaintea extinderii UPU Galați. Computerul tomograf de 128 de slice-uri este destinat doar pacienților care ajung la urgențe, astfel încât bolnavul să fie investigat medical şi tratat mult mai repede şi mai eficient, fără a se mai pierde timp vital pentru transportul acestuia la CT-ul din interiorul spitalului. Mai mult, avem în licitație un proiect prin care vom conecta Unitatea de Primiri Urgențe cu heliportul care va fi construit pe acoperișul parcării supraetajate. Practic, UPU și Heliportul pentru elicopterul SMURD vor fi conectate printr-o pasarelă cu lifturi exterioare, astfel încât pacienții aflați în stare gravă să fie preluați cât mai repede” a declarat președintele CJ Galați, Costel Fotea.

Sursa: Realitatea de Galati