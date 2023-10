Horoscopul zilei, sambata 7 octombrie 2023. Mandrul Soare il provoaca pe indulgentul Jupiter, estompand limitele noastre. Luna emotionala intra apoi in conflict cu focosul Marte, apasand butoane care fac tensiunea sa erupa. Cum ne exprimam pasiunea este la latitudinea noastra.

Horoscopul zilei ne mai spune că, mai târziu, Luna incepe o dezbatere cu Pluto cel haotic, invitand la schimbari de dispozitie, obsesii sau reactii exagerate. In cele din urma, Luna intra in Leul increzator, ceea ce poate aduce fie un sentiment de compasiune, fie alimentarea focului. De noi depinde ce decizie luam.

Horoscop zilnic BERBEC

Durata de viata a unui fluture monarh este de regula intre doua si sase saptamani, exceptand din patru in patru generatii cand traiesc mai mult de 6 luni ca sa pot calatori din Canada spre America si Mexic si inapoi. Tu poti fi cel norocos azi printre oameni ca sa primesti o tratatie speciala de la Univers, doar fii sigur ca ai un scop de urmat. Pentru ce traiesti este ce iti defineste cursul lucrurilor din viata ta. Ia-le cu recunostinta, chiar daca te streseaza si te lasa neimplinit pe moment.

Horoscopul zilei TAUR

Angajamentele de termen lung isi vor aduce rasplata. Ai ceva pentru care sa astepti dar asta nu inseamna sa stai intr-un singur loc si sa te stresezi despre fiecare deznodamant al oricarei situatii. Traieste-ti viata, ramai in miscare si asteapta ca lucrurile bune sa iti vina in brate datorita felului de personalitate pe care ti-ai construit-o.

Horoscop azi GEMENI

Se pare ca este sfarsitul unei etape a lumii pe care o stii si totul se misca cam repede azi. Ia-ti timp sa vezi semnele de ghidare ce stau pe marginea drumului, incercand sa prinzi intelepciunea de care vei avea nevoie ca sa iti fie utile in viitor toate cele pe care deja le stii. Multa initiativa se poate irosi daca nu ramai focusat si cu picioarele pe pamant si in contact cu potentialul tau realist din lumea exterioara. In loc sa te agiti, mergi inainte pas cu pas spre obiectivul tau.

Horoscop zilnic RAC

Iti doresti sa spui stop anumitor lucruri care nu sunt asa de naturale sau curate precum ti-ar placea sa fie, iar asta se va intampla usor atunci cand vei da drumul si gandurilor si influentelor toxice din interiorul tau. Ia-ti timp sa iti vindeci ranile, gandeste-te la trecut si la relatiile care nu au ajuns inca in punctul de iertare si ai grija sa mergi spre obiectivul emotional al momentului.

Horoscopul zilei LEU

Tu ai ceva de impartasit cu lumea si este timpul potrivit sa gandesti neconventional si sa imprastii informatii care trebuie sa ajunga spre cercul tau de cunostinte si mai mult. Nu este nimic care sa iti stea in cale dar e bine sa renunti la nevoia de a controla lucruri care oricum sunt in afara ariei tale de control. Sunt posibile spasme de gat si umeri sau dureri de cap din cauza pozitie in care stai mereu. Este bine sa fii diferit de restul lumii si este timpul sa te bucuri de unicitatea ta.

Horoscop azi FECIOARA

Unele miscari de cariera sunt mai destepte decat altele in acest moment, de aceea este bine sa contempli putin actiunile tale viitoare si sa ramai alert si pregatit, in loc ca doar sa sari impulsiv intr-o varianta ce apare. Unele ziduri si bariere sunt acolo cu un scop. Respecta-le dar nu le lua drept limitari finale in lumea ta. Sunt necesare eforturi creativa ca sa iesi dintr-un anumit cerc vicios din viata ta. Nu pierde speranta, pentru ca deja poti vedea lumina de la capatul tunelului si nu ai de ce te teme.

Horoscop zilnic BALANTA

Stiai ca primul rollercoaster cu bucla din lume a fost mai intai testat cu oua, pahare cu apa, maimute, pungi cu nisip si flori inainte de a se permite vreunui om sa se urce in el ? Si tu trebuie sa iti examinezi optiunile cu atentie si sa faci un test drive inainte de a sari in orice nou si riscant, oricat ar fi de tentant. Ai nevoie de inovatie in viata t,a dar nu ai nevoie sa iti pierzi capul in cautarea libertatii si entuziasmului. Multa tensiune tinde sa se elibereze acum. Nu o lasa sa te puna in pericol.

Horoscopul zilei SCORPION

Astrele vor pune o lumina din nou pe aspecte relevante pentru tine si nu vei mai fi confuz cu privire la urmatoarea ta miscare. Totusi, ai nevoie de rabdare ca sa iasa totul bine si in acelasi timp sa mentii si un ritm care sa iti bucure sufletul si dorintele interioare. Gandeste-te la moduri de a fi rapid in actiune si lent in analizari in acelasi timp.

Horoscop azi SAGETATOR

Desi iti este mai usor cu ajutorul oamenilor potriviti alaturi de tine, desi ii ai, nu te vei simti mai conectat cu lumea si poate lucrurile iti par mai intunecate decat sunt. Ramai optimist si orientat spre asteptari pozitive de la viitorul tau. Nu ai nevoie sa iti stea in drum propria negativitate. Daruieste un zambet unei alte persoane si fa ziua altcuiva mai frumoasa. Tu ai puterea sa faci schimbari in lumea din jurul tau si ele se gasesc in sentimentele de iubire pe care le porti in inima ta.

Horoscop zilnic CAPRICORN

Cineva sau ceva pare ca iti sta in cale dar s-ar putea sa nu vezi ca stau acolo ca sa te protejeze de anumite alegeri gresite ce iti pot dauna si care nu sunt suficient de sigure pentru tine. Nu trebuie sa te dai cu capul de zid azi, indiferent cat de incapatanat iti place sa fii in fata anumitor circumstante din viata ta. Ramai calm so deschis pentru diverse optiuni.

Horoscopul zilei VARSATOR

Tu vrei ca anumite secrete sa ramana secrete si ai nevoie de ceva mai mult timp inainte de a aduce la lumina anumite aspecte relevante. Este decizia ta de respectat si nu este acum momentul sa imprastii prea multa informatie spre oameni care nu iti inteleg granitele suficient de clar. Priveste lucrurile clar si urmeaza-ti instinctul. Tu ai stomacul si inima care sa iti spuna spre cine sa te indrepti pentru o mana de ajutor si in cine sa ai incredere. Nu e niciun motiv de indoiala asupra a ce simti tu pur si curat azi.

Horoscop azi PESTI

Ai vrea sa faci o miscare brusca dar nu esti sigur cum sa o faci ca sa nu ranesti pe nimeni ce iti sta in cale. Ramai calm mai mult timp, respectand momentul in care te afli si vazand toate acele lucruri ce pun presiune pe lumea ta interioara. Cei ce cred in tine vor continua la fel in zilele urmatoare. Nu renunta la tine insuti indiferent ce s-ar fi intamplat in trecut. Toata lumea mai face greseli.