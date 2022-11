Gabriel Oprea, liderul Uniunii Naționale pentru Progresul României (UNPR) a vorbit, într-un interviu, despre vizita secretarului general al NATO în România, subliniind caracterul acestei vizite care – spune fostul ministru al Apărării – arată „poziția strategică și importanța” țării noastre în războiul de la graniță. Totodată, Gabriel Oprea a subliniat că venirea lui Jens Stoltenberg la București reprezintă „un mesaj de siguranță pentru români”.

„M-am intalnit in anul 2015 cu secretarul general al NATO, care este un om foarte puternic, un om foarte serios, un om care respecta foarte mult Romania. Consider ca aceasta vizita arata pe de alta parte pozitia strategica si importanta Romaniei in aceasta situatie, in acest razboi hibrid de la granitele tarii, din Ucraina.

Este un mesaj bun pentru Romania – va spun din experienta, ca fost ministru al Apararii Nationale sau fost vicepremier pe Securitate – si arata importanta Romaniei ca stat membru NATO.

Pe de alta parte, eu cred ca este un mesaj de siguranta pentru romani. Romania face parte din cea mai importanta alianta militara din lume – NATO – in care avem locul si rolul nostru, si intotdeuna ne-am adus contributia fie in teatrele de operatii in care a activat Romania (si Romania este respectata atat de secretarul general – sa nu uitam ca un roman, dl. Geoana, este secretarul general adjunct), iar pozitia geo-strategica a Romaniei face ca aceasta vizita sa fie foarte importanta in ansamblul acestui conflict la granitele NATO.

Sa nu uitam ca Romania apara, impreuna cu Marea Neagra, peste 1.200 de Km din granitele NATO si ale UE. Este foarte importanta si se vor dezbate probele strategice importante”, a declarat Gabriel Oprea.

Intrebat cand crede ca ar putea sa se sfarseasca razboiul dintre Rusia si Ucraina, liderul UNPR a raspuns ca toti ne-am dori ca razboiul care cauzeaza multe pierderi de vieti omenesti, dar si probleme economice in toata lumea „sa ia sfarsit astazi, acum, de exemplu, sau sa nu fi fost niciodata”.

„Din punct de vedere militar, NATO este pregatita sa gestioneze aceasta perioada. Este nevoie de pace in lume si nu de razboi. Cred ca se fac toate efortuile diplomatice, dar si militare in acelasi timp, de descurajare si pentru ca acest conflict sa se incheie cat mai curand, sa se incheie cu pierderile de vieti omenesti, in primul rand”, a aratat Oprea.

Referitor la aderarea Romaniei la spatiul Schengen, fostul ministru al Apararii a precizat ca, asa cum au spus si oficialii romani, pornid de la presedintele Klaus Iohannis, premierul Nicolae Ciuca, dar si alti oficiali, „Romania indeplineste de 11 ani toate criteriile si toate conditiile tehnice de aderare”.

„Cred ca acum este o oportunitate pentru Romania (…). Romania are un loc si un rol foarte important astazi in Europa si in lume. Cred ca dincolo de aceste conditii tehnice, sunt si foarte multe conditii si interese economice. Si Romania are interese economice nationale si trebuie sa o spunem cu hotarare. Din experienta pe care o am si semnale care sunt, eu cred ca avem sanse si meritam sa intram in Schengen astazi mai mult decat oricand”, a explicat politicianul.

Cat priveste parcursul politic al partidului pe care il conduce, Gabriel Oprea a spus ca „UNPR-ul, un partid nascut pe 1 mai 2010, este un partid de patrioti, un partid pro NATO, pro UE. Imnul nostru este „Noi suntem romani”, deviza noastra este <<Dumnezeu, Onoare, Patrie>>”.

„Fara sa spunem vorbe mari, romanii au incredere in 2 institutii fundamentale: Armata si Biserica. In Armata fiindca prin sacrificul militar, prin sacrificul de sange, s-a cladit aceasta tara, si in Biserica fiindca mereu romanii – la greu mai ales – s-au gandit la Dumnezeu.

Probabil UNPR-ul care a guvernat de 2 ori cu Dreapta in conditii grele economice in guvernul Boc si Ungureanu in care statele in jurul Romaniei s-au prabusit economic iar noi am rezistat si am mers mai departe; am guvernat de 2 ori cu PSD-ul, cu Stanga, noi fiind un partid de centru-stanga, cu rezultate foarte bune economice, apreciate de romani, iar eu ca militar, ca vicepremier pe Securitate Nationala si chiar premier, cu rezultate foarte bune. (…) Coloana vertebrala a oricarui stat democrat din lume o reprezinta siguranta nationala (…). Mai ales la greu, in timpul pandemiei, in razboaie, primii care trebuie sa-si apere tara chiar cu pretul vietii sunt militarii si politistii. Ei trebuie sa fie dotati, sa fie cu drepturile la zi ca sa poate sa apere securitatea nationala a Romaniei. Oamenii vor siguranta”, a mai spus Oprea.

Secretarul general al NATO ajunge luni în România. Jens Stoltenberg are programate întâlniri cu președintele Klaus Iohannis, premierul Nicolae Ciucă și cu ministru Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu.

Stoltenberg va susține o conferință de presă comună cu președintele României, iar următoarea zi se va întâlni cu președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu. Secretarul general NATO va fi prezent în România în perioada 28-30 noiembrie și va prezida reuniunea miniștrilor de Externe aliați.