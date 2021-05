Premierul Florin Cîțu și-a anunțat în această dimineață candidatura la funcția de președinte al PNL. Anunțul a fost făcut în ziua în care liberalii se reunesc în ședința Consiliului Național care are ca rol demararea procedurilor pentru alegerile interne și stabilirea datei congresului partidului. Pe lista de susținători a lui Florin Cîțu se află și fostul deputat de Galați, Victor Paul Dobre, care în urmă cu o săptămână s-a aflat alături de Orban la vizita acestuia la Podul de la Brăila.

Florin Cîțu, principalele declarații la lansarea candidaturii pentru șefia PNL:

„Colegi liberali, dragi romani, multumesc ca sunteti alaturi de mine cand fac acest anunt important pentru partid, pentru ROmania si pentru mine. Am decis sa ma inscriu in competitia pentru sefia Partidului National Liberal.

Le multumesc liderilor politici puternici din partid care au crezut in mine si care ma sustin si astazi. In octombrie 2016 am decis sa intru in politica, liberal convins, singura varianta a fost pentru mine PNL. Am trait toata viata dupa principiile liberale, oriunde am muncit in lumea asta.

Doar liberalismul salveaza Romania. Nu sunt adeptul discursurilor lungi, asa ca va voi spune direct ce vreau si de ce candidez.

PNL are nevoie de un suflu nou dar si sa dupa mai departe principiile si traditiile liberale. Promisiuni auziti zilnic de la toti politicienii. EU v-am obisnuit zilnic cu mai putine vorbe si mai multe fapte.

Dragi colegi, mesajul meu e simplu, ma voi asigura ca PNL va fi cel putin 8 ani la guvernare. Ce inseamna o Romanie liberala v-am spus: proprietatea privata e sfanta si antreprenorul este un erou.

Va spun ca voi castiga, nu exista alta varianta”, a declarat Florin Cîțu.

Lista de susținători ai lui Florin Cîțu pentru șefia PNL

1 Florin Cîțu prim-ministru

2 Raluca Turcan min. muncii-Președinte SB

3 Lucian Bode min. Interne-Președinte SJ

4 Virgil Popescu min. Energi-Președinte MH

5 Nicolae Ciuca min. Apărării Senator DJ

6 Ionel Bogdan Președinte CJ și Președinte MM

7 Rareș Bogdan – europarlamentar-Prim-vicepreședinte PNL

8 Robert Sighiartau – deputat-secretar general PNL

9 Dan Vilceanu deputat-Presedinte GJ

10 Alina Gorghiu Senator TM

11 Emil Boc primar Cluj

12 Daniel Buda Europarl. Președinte CJ

13 Adrian Cozma deputat-Președinte SM

14 Catalin Boboc SS min. Muncii- Președinte BR

15 Pavel Popescu deputat-Președinte S4

16 Cristian Bacanu deputat-Președinte S5

17 Mara Mares Președinte TNL

18 Vergil Chitac Primar Constanta

20 Marcel Romanescu Primar Tg-Jiu

21 Gheorghe Flutur Presedinte CJ SV și Președinte SV

23 Daniel Fenechiu – Senator BC

25 George Lazar Prefect NT

26 Tudor Polak deputat Președinte mun VS

27 Alin Ignat Consilier de stat Prim-vice TNL

28 Gheorghe Pecingina deputat GJ

29 Daniela Câmpean Președinte CJ Sibiu

30 Stelian Bujduveanu Viceprimar București

31 Mara Calista deputat NT

32 Vasile Lupu Presednte CJ Constanta

33 Stefan Stoica deputat Președinte DJ

34 Florin Roman deputat-vicepreședinte PNL

35 Ion Lungu Primar mun. Suceava

36 Hubert Thuma Presedinte CJ IF-Președinte IF

37 Victor Paul Dobre – vicepreședinte PNL

38 Monica Anisie senator -Președinte S2

39 George Tuță – deputat IF

40 Cristian-Augustin NICULESCU-ŢÂGÂRLAŞ senator MM

Sursa: Realitatea de Braila