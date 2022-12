Juriul Selecţiei Naţionale a Eurovision Song Contest 2023 a ales sâmbătă 12 melodii din cele 84 care au fost înscrise în faza de preselecţie a concursului.

Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, finaliştii Selecţiei Naţionale sunt Eurovision România 2023 sunt: Adriana Moraru – Faralaes; Aledaida – Bla Bla Bla; AMIA – Puppet; Andrada Popa – No time for me; Andreea D Folclor Orchestra – Periniţa mea; Deiona – Call on me; Erin Dăneţ – Bad&cool; Maryliss – Hai Vino; Ocean Drive – Take you home; No Artist – Statues; Steven Roho x Gabriella x Formaţia Albatros – Lele; Theodor Andrei – D.G.T. (Off and on).

Componenţa juriului este următoarea: Sebastian Ferenţ (Untold şi Neversea), Laura Coroianu (Emagic), Bogdan Stratulă (Urban Sunsets Radio), John Varbiu (Summer Well), Alin Vaida (Festivalul Jazz in the Park), Mihai Predescu, şeful delegaţiei României pentru Eurovision 2023, şi Remus Achim, regizorul proiectului ESC 2023.

Pentru 11 februarie 2023, va fi desemnat câștigătorul, exclusiv prin votul publicului, fiecare melodie urmând să fie votată pe durata difuzării acesteia. Ocupantul primului loc şi piesa interpretată vor reprezenta România la concursul muzical Eurovision 2023.

Ediţia din 2023 a concursului Eurovision va avea loc în Marea Britanie, ţară care va organiza evenimentul în numele Ucrainei, din cauza războiului declanşat de Rusia. Evenimentul va avea loc la Liverpool Arena şi va consta în două semifinale, transmise în direct pe 9 şi 11 mai, şi o finală, pe 13 mai 2023.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem – Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi – Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006).