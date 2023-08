O furtuna puternica, produsa in aceasta seara, a provocat pagube in Nordul judetului Galati, in special in municipiul Tecuci. Acolo vantul puternic a distrus mai multe acoperisuri din tabla care au fost desprinse de pe imobile si trantite la pamant. Totodata, mai multi arbori s-au prabusit, blocand drumuri de acces din municipiul Tecuci.

Pentru degajarea acestora, in municipiul Tecuci actioneaza lucratorii ISU si angajatii Primariei.

Pagube s au inregistrat si in alte comune ale judetului Galati -Matca, Slobozia Conachi, Cudalbi – unde vantul puternic si furtuna au distrus solariile legumicultorilor.

Potrivit ISU Galati, furtuna a provocat intreruperi in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor din judetul Galati. Doua localitati -Tudor Vladimirescu si Fundeni – nu sunt alimentate in integralitate, dar avarii izolate se inregistreaza si in alte comune din judetul Galati.

Sursa: Realitatea de Galati