Victor Socaciu a murit, la 68 de ani. Potrivit primelor informații, artistul se afla internat în spital de o lună de zile. Anunțul a fost făcut de fiica acestuia, pe o rețea de socializare.

În urmă cu două săptămâni, Victor Socaciu a participat la cea de-a 30-a ediţie a Festivalului Naţional de Muzică Folk „Om bun” la Breaza.

Născut pe 14 ianuarie 1953 la Brașov, Victor Socaciu provenea dintr-o familie de oameni simpli, dar „foarte deschiși”, după cum spunea chiar artistul în biografia sa, unde a mărturisit că era atât de impresionat de romanțele pe care i le cântau părinții săi, încât se ascundea sub masă și plângea – chiar dacă nu înțelegea ce însemna o iubire trecută.

Cine a fost Victor Socaciu. Biografia marelui artist de muzică folk

1969 – Urmeaza cursurile de ghitara clasica la Scoala Populara de Arta – Brasov, la clasa prof. Martinescu.

1978 – Absolvent al Facultatii de Electromecanica – inginer

1970 – debuteaza pe scena cu trupa rock Zodiac.

1973 – activeaza in cadrul Cenaclului `Dacia Felix` din Centrul Universitar Brasov iar primele sale cantece folk (`Trenul`, `Tinta intre bine si rau`, `Sub scutul amurgului`) se bucura de un real succes in mediul studentesc

1975 – debut radio cu piesa `Nalucile amintirilor`

1976 – debuteaza in Cenaclul `Flacara` la Teatrul National Bucuresti

1976 – debut TV cu piesa `Oltule`

Membru in Cenaclul `Flacara` in perioada 1976 – 1982, al Serbarilor Scanteii Tineretului in perioada 1983 – 1984

Semneaza muzica spectacolului `Tinerete fara batranete` de Eduard Covali – Teatrul Dramatic Brasov

Semneaza coloana sonora a spectacolului de muzica si poezie `Muntele dragostei` la Teatrul Ion Creanga – Bucuresti – 1987 – 1989

Producator al Festivalului National – Concurs de muzica folk `Om Bun` incepand din 1991

Turnee in: China – 1986, Coreea – 1986, URSS – 1984, Germania – 1985, 1999, 2002 si 2003, Republica Moldova – 1990, 1993, 1996 si 2001, Canada – 1999 si 2001, SUA – 1996, 1999 si 2002, Suedia – 1996, etc.

Realizator a emisiunii saptamanale la TVR – `Vanare de vant`, intre 1997-1999

Semneaza genericele mai multor emisiuni radio si TV printre care: `Omul chitara`, `Oameni de zapada` respectiv `Ceaiul de la ora 5`, `Insomniile Corinei` `Cazuri si necazuri in dragoste`, `Vanare de vant`, `Arca Marinei`, `Personalul de Costinesti`, `Bun de tipar`, `Tunelul timpului`, `Multumesc`, `Ora fara catalog`

Semneaza peste 450 de cantece declarate la UCMR – ADA.