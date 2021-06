Președintele SC Oțelul Galați, Cornel Romeo Moisescu și-a înaintat demisia din funcția pe care o ocupa în cadrul Asociației, invocând ratarea principalului obiectiv trasat în această stagiune competițională.

”Am ratat promovarea în liga 2, într-un moment în care aveam șansă noastră. Pentru mine, familia mea, prietenii mei, este prea mult. Îmi asum acest eșec și prin urmare îmi depun mandatul de Președinte al Consiliului Director. Pentru cei care nu au înțeles rostul meu la acest club, îi rog în mod respectuos să nu mă jignească. Eu nu câștig nimic de la Oțelul Galați. Eu nu sunt angajatul Oțelul Galați. Am numit o conducere executivă, să conducă clubul de la A la Z. Am numit greșit. Oțelul nu a avut forță să promoveze. Pentru mine este suficient. Las la latitudinea Consiliului Director în funcție și a Adunării Generale să decidă soarta clubului de fotbal. Eu mi-am făcut datoria de oțelar. Mai mult nu pot” a declarat Cornel Romeo Moisescu.

Gruparea gălățeană a rămas și fără antrenor. Lui Petre Grigoraș i-a expirat înțelegerea odată cu ratarea obiectivului, iar șansele ca acesta să mai rămână sunt foarte mici. Tehnicianul le-a transmis deja un mesaj de despărțire jucătorilor.

”Vă mulțumesc pentru tot! Poate pentru unii am fost nou, pentru alții mai învechit. Mi-am dorit foarte mult și regret că nu am reușit mai mult. Poate pe unii i-am dezavantajat, dar nu am avut nicio intenție să fac asta. Întotdeauna binele echipei a primat. Nu am vrut decât să fie bine pentru grup. Mă bucur că am avut parte de caractere deosebite. Vă urez baftă multă în continuare! Salutări vouă și familiilor voastre”, a fost mesajul trimis de către Petre Grigoraș.

Suporterii Oțelului din grupul Ultras, care formează galeria echipei, au emis un comunicat oficial prin care a solicitat public demiterea lui Iulian Apostol și Cristian Munteanu, cei din conducerea executivă.

Iulian Apostol, managerul executiv al SC Oțelul Galați, și-a înaintat demisia din funcția ocupată în cadrul clubului. Fost jucător roș-alb-albastru în două perioade și apoi manager sportiv și executiv al SC Oțelul Galați, Iulian Apostol a motivat această decizie prin ratarea promovării în Liga 2 și a redactat o scrisoare deschisă către comunitatea oțelară.

”Am fost, sunt şi voi rămâne Iulian Apostol şi, prin aceasta, doresc să relatez motivul pentru care am fost, sunt şi voi rămâne pe scena Fotbalului pentru totdeauna! În urma barajului pentru promovarea în Liga a 2-a, după un amalgam de stări emoţionale ce au însemnat atât agonie, cât şi dezamăgire, a avut loc o dispută creată de cei ce se autointitulează suporterii Steel Boys Galati, dispută ce m-a determinat să iau o anumită poziţie care presupune relatarea unor vorbe ameninţătoare la adresa întregii Conduceri a SC OTELUL GALATI. Ca după orice eşec, membrii Conducerii şi-au dorit să evidenţieze latura umană prin a-i asculta şi a empatiza cu suporterii dezamăgiţi de ratarea promovării, însă, din păcate, această dezamăgire s-a transformat într-o frustrare care, în câteva momente, a atras după sine o multitudine de injurii aduse jucătorilor şi, bineînţeles, asupra proastei gestionări a factorilor decizionali din SC OTELUL GALATI. Deşi am arătat o atitudine înţelegătoare, aceste injurii au atins apogeul prin ameninţări cu moartea la adresa mea, a familiei mele şi a celor prezenţi. Mai mult decât atât, la doar 24 de ore distanţă, gruparea STEEL BOYS GALAŢI a insistat să continue acest conflict iscat tocmai de ei, prin transmiterea unui COMUNICAT în care, din nou, au subliniat faptul că „atât Galaţiul, cât şi Bucureştiul, sunt oraşe în care te poţi întâlni întâmplător relativ uşor cu suporterii gălăţeni”, iar atunci sunt curioşi dacă voi păstra acelaşi ton şi aceeaşi vehemenţă.

Dat fiind acest fapt, următorii paşi pe care îi voi parcurge vor cumula toate demersurile necesare ca toţi cei care s-au lăsat influenţaţi de frustrare, să răspundă în faţa Instanţelor de Judecată, în aşa fel încât să mă asigur că nimeni, niciodată, fie din poziţie de conducere, fie din poziţie de sponsor/factor local, nu va întâmpina un astfel de tratament. Deoarece, sub nicio formă, nu-mi doresc ca SC OŢELUL GALAŢI să fie implicat în aceste demersuri, voi face un pas înafara Clubului.

În anii petrecuţi în cadrul SC OŢELUL GALAŢI în funcţia de conducere, am fost un om dedicat şi, prin toate mijloacele, am încercat să sprijin pe cât posibil acest Club, în ciuda faptului că am fost discreditat continuu. Toate aceste eforturi au fost depuse alături de alte persoane dedicate precum Presedinte Moisescu Cornel şi Vicepreşedinte Ilaş Cosmin, aducând la suprafaţă munca de voluntariat pentru o lungă perioadă de timp, neglijând, de cele mai multe ori viaţa personală şi sănătatea. Cum foarte puţini ştiu, în Decembrie 2020, am suferit o a doua operaţie pe coloană, de această dată fiind una mult mai complicată, astfel, implicând riscul de moarte sau de paralizie pe viaţă. Chiar dacă după 11 ore petrecute în sala de operaţii, rezultatele mi-au favorizat viaţa, am refuzat ulterior să plătesc o ultimă sumă aferentă intervenţiei chirurgicale, această sumă îndreptându-se spre Club, în aşa fel încât să poată acoperi unele obligaţii salariale, într-o perioadă în care nimeni nu ne putea fi alături financiar.

Pe această cale, vreau să mulţumesc tuturor celor care au avut încredere, care au susţinut şi m-au susţinut în cadrul acestui Club. În ciuda tuturor injuriilor şi a blamării lui Cristian Munteanu de către o mare de oameni, personal, îi aduc mulţumiri pentru toate activitatea sa alături de acest Club, chiar şi în momentele de răscruce. Mulţumesc, Marian Brăilescu, pentru devotamentul demonstrat Clubului şi pentru dorinţa de a atrage cât mai mulţi oameni în echipa ta. Mulţumesc, Dnului. Primar Ionuţ Pucheanu, pentru tot sprijinul acordat, pentru toată încrederea arătată acestui Club şi, sper, pe cât posibil, să fie alături de Club în continuare, prin Instituţia pe care o conduce. Mulţumesc, SUPORTERILOR, care au fost prezenţi la meciul tur din baraj de la Galaţi unde, pe lângă biletul plătit, au acceptat să facă şi test şi, nu în ultimul rând, „CELOR DIN PELUZA NORD”, pentru încurajarea echipei într-un moment de cumpănă al Clubului – Baraj Liga a 2-a. Mulţumiri jucătorilor care, cu brio, au suportat această situaţie aferentă lunilor de neplată a ​ salariilor, nescuzând nereuşita Clubului de a îndeplini obiectivul. Cu toate acestea, eu sunt mândru de voi şi voi fi mereu alături de voi, chiar şi din tribună.

Un rol indispensabil în activitatea SC OŢELUL GALAŢI l-a avut şi dnul. Costel Răileanu care, fără nicio obligaţie, a reuşit în extrem de multe momente să sprijine Clubul FĂRĂ NICIUN INTERES.

Iulian Apostol, pentru cei care nu sunt în cunoştinţă de cauză, a jucat de la vârsta de 7 ani, până la vârsta de 24 de ani, atât pentru OŢELUL GALAŢI, cât şi pentru concitadina DUNĂREA GALAŢI. Nu am aşteptări în ceea ce priveşte aprecierea celor din jur şi nici nu am avut vreodată, tocmai pentru că, ceea ce nu au înţeles mulţi, respectul este cel mai important în Sport, şi nu numai. Pentru a primi, trebuie să oferi!”, a declarat Iulian Apostol.

Sursa: Realitatea de Galati