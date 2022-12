De ce nu începe România exploatarea gazelor – RAPORT EXCLUSIV ROMGAZ. Mărturiile fostului director

„Au fost două propuneri: ca operarea să fie alternativă împreună cu Petromul și se doreau negocieri cu OMV și discuții cu firma din Bahamas. Negocierile erau departe de a fi finalizate înainte de a fi eu revocat. În perioada mandatului meu, am trimis o echipă și au luat date financiare. Analiza trebuia făcută mai târziu, când începeau negocierile cu Exxon pentru preluarea părților. Eu am spus că, pe de o parte, să intrăm în discuții pe cooperare cu Petrom. Pe 13 ianuarie m-a revocat. În decembrie am scris o scrisoare la OMV.

Urma să devenim parteneri 50/50 și aveam tot dreptul să cer cooperarea. Nu ni s-a dat voie să acționăm”, a spus fostul director al Romgaz.