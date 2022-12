Analistul politic Cozmin Gușă a afirmat că atacurile furibunde și nejustificate care vizează atât trustul Realitatea, cât și patronii săi, au legătură cu fostul adjunct al SRI, Florian Coldea. Într-o intervenție la postul Realitatea Plus, Gușă a vorbit despre modul în care Coldea, la rândul său omul intereselor OMV, i-ar controla pe mulți jurnaliști, precum Dan Tăpălagă și Sorin Oancea.

În intervenția sa la Realitatea Plus, Cozmin Gușă a identificat 5 puncte în care interesele lui Florian Coldea și ale grupurilor de interese din spatele său au fost „deranjate” atât de campania Realitatea Plus „Vrem Petrom înapoi”, cât și de dezvăluirile făcute la „Culisele Statului Paralel” despre caracatița intereselor din Ministerul Transporturilor, sub conducerea lui Sorin Grindeanu.

1. ATACUL LA ADRESA INTERESELOR OMV ÎN ROMÂNIA

„L-ați deranjat pe Florian Coldea si pe Codruța Kovesi, parțial, pentru că ați atacat OMV și această proprietate intrata fraudulos în mâna lor, numită Petrom, cea mai mare companiei din România. Coldea s-a constituit în a fi protector celor de OMW încă de când era numărul 2 în SRI si avea ca fișă a postului protecția relației cu compania. Dacă SRI ar desecretiza documentele, v-ar spune că cel care a gestionat din 2005 până în 2016 relația cu OMV Petrom a fost Coldea, care a fot invitat de nenumărate ori la sediul lor și la agapele lor, încercând prin rețeaua de jurnaliști pe care o avea la dispoziție să îi protejeze. Probabil că a fost accesată și acum, odată cu campania vostră pentru naționalizarea Petrom;

2. DAN TĂPĂLAGĂ ȘI REȚEAUA JURNALIȘTILOR CONTROLAȚI DE COLDEA ȘI MAIOR

Ați vorbit despre G4Media. Eu despre Dan Tăpălagă spune că este un jurnalist bun, își argumentează în mare parte anchetele, asta i-a asigurat credibilitatea și traficul, dar din nefericire pentru el și pentru mulți alții, la un anumit moment al carierei au acceptat recrutarea, probabil nu neapărat pe hârtie, ci într-un soi de intrare într-un grup de influență, din partea unor servicii secrete. Eu l-am nominalizat în 2009, când conduceam staff-ul de campanie al lui Mircea Geoană, ca făcând parte din grupul de jurnaliști controlat de Coldea și Maior. Așadar, Dan Tăpălagă nu are neapărat independență editorială, el poate fi acuzat pentru că publică, dar poate fi înțeles ca fiind doar o verigă dintr-o rețea;

3. FILIERA COLDEA – SORIN OANCEA

Din această rețea face parte și Sorin Oancea, copatronului de la B1 TV, care se află în conflict cu familia Păunescu pentru că i-ar fi păgubit de anumite sume, pentru că ar fi devalizat societatea. Fiind omul lui Coldea, l-ați deranjat din nou. Trebuie să spunem că toate aceste articole împotriva Realitatea au fost preluate de către Cătălin Tolontan sau de alți oameni care nu sunt coordonați de trustul Ringier, ci fac parte dintr-o altă pepinieră de jurnaliști care sunt tot verigi ale Statului paralel. Aceasta este rețeaua de presă care a fost deranjată de demersul Realitatea;

4. PROIECTUL TRANSILVANIA SMART CITY, ȚINTA INTERESELOR LUI COLDEA

S-a vorbit despre cel mai mare proiect imobiliar Transilvania Smart City, care s-a împotmolit și din cauza că Elena Udrea, unul dintre beneficiari, a fost intemnițată , fiind și singura în cazul căreia nu s-a aplicat prescripția. Acest lucru s-a întâmplat, în mare măsură, pentru că rețeaua din Cluj care vâna acest proiect imobiliar estimate la circa 2 miliarde de dolari este condusă tot de Coldea și de fostul ministrul de Interne Ioan Rus. Deci l-ași deranjat din nou pe Coldea. Sunt si eu un mic participant la proiect, pentru că mi-am plăcut să lucrez cu niște parteneri mai vechi, mi-a plăcut și idea de a oferi ceva Clujului, dar și a prelua acest proiect de la Coldea;

5. CARACATIȚIA ROMPREST – MINISTERUL TRANSPORTURILOR – SORIN GRINDEANU

Al 5-lea punct în care l-ați deranjat pe Coldea este legat de Sorin Grindeanu și controlul celor 10% deținute la Romprest de către Compania Națională de Aeroporturi. Acolo, fiul lui Marciel Păcuraru, a depus niște plângeri că ar fi fost păgubit de actualul management. Chestiunea se judecă. Problema este că Romprest a funcționat multi ani ca o pușculiță a ofițerilor și rezerviștilor din serviciile secrete românești și dacă ar ieși de sub actualul control, toate acele contracte prin care s-a îndestulat această rețea ar ieși la iveală. Evident, cel mai interesat ca acest lucru să nu se întâmple este, din nou, Florian Coldea, care este unul dintre beneficiarii contractelor de consultanță de la Romprest,” a explicat analistul politic Cozmin Gușă.