Proba scrisa a examenului de definitivare in invatamant – sesiunea 2020 – va avea loc pe data de 22 iulie 2020, incepand cu ora 10.00, la Scoala Gimnaziala „Constantin Gh. Marinescu” Galati (Strada Regiment 11 Siret nr. 41 A). Sunt inscrisi 165 de candidati, cei mai multi avand specializarile invatamant prescolar si invatamant primar.

Examenul va avea o durata de 4 ore si va contine subiecte de specialitate si de didactica specialitatii, in conformitate cu metodologia in vigoare, aprobata prin OMEN nr. 5211/2018.

Intrarea candidatilor in sali se va face in intervalul orar 7.45 – 8.30, pe baza actului de identitate valabit (BI/CI, pasaport). Candidatilor li se interzice accesut in sala cu lucrari, manuale, dictionare, notite, insemnari etc., care ar putea fi utilizate ca surse de informare pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Conform metodologiei, candidatii care sustin examenul la disciplina limba latina sau limba greaca veche pot avea dictionare iar cei de la specializarea economie, administrativ, posts pot avea planuri de conturi. Patrunderea in sala cu materiale ajutatoare, cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, frauda sau tentativa de frauda atrag dupsa sine eliminarea candidatului din examen. Candidatii eliminati pierd dreptul de inscriere in sesiunea urmatoare de examen. Conform art. 26, alin (1), pentru elaborarea lucrarii scrise, candidatii folosesc numai cerneala sau pix de culoare albastra, iar pentru executarea schemelor/graficelor si a desenelor folosesc numai creion negru.

Subiectete si baremele vor fi afisate la sediul centrului de evaluare la ora 16.00 si vor fi postate pe site-ul www.edu.ro.

Afisarea rezultatelor initiale se va realiza pe data de 29 iulie 2020 la centrul de examen si pe site-ul www.edu.ro.

Contestatiile se pot depune in aceeasi zi, la Scoala Gimnaziala „Constantin Gh. Marinescu” Galati, in intervalul orar 14.00 – 20.00 si pe data de 30 iulie 2020, intre ora 9.00 si ora 14.00.

Rezultatele finale se vor afisa la centrul de examen si pe site-ul www.edu.ro, pe data de 4 august 2020.