Abundența de greșeli recunoscute public, ce inveninează viitorul fiecăruia dintre noi, ne-a făcut să intrebăm specialistul care sunt cele 15 greșeli comune făcute după divorț?

1. Alegerea noilor parteneri

În baza traumelor si acumulării nemulțumirilor, alegerea partenerilor fluctuează ca valoare de la Minunat la Toxic. Unul dintre principalele elemente psiho-emoționale prezente în Universul Personal al Divorțatului, este furia însoțită de nerăbdare.

A înțeles persoana divorțată că dacă nu se grăbește să aleagă un partener stabil, pentru restul timpului rămas, poate rămâne singură? Categoric da. Iar aici punctăm un caz subiectiv: expresia folosită drept paravan al neacceptării eșecului, după 5 sau 10 alegeri neispirate de parteneri este „singur și fericit – ce nu există oameni singuri ce sunt fericiți doar fiindcă nu au grijă de parteneri?”.

2. Apariția extremelor în program și viață

Nopțile pierdute după divort, nu doar te încercănează ci contribuie din plin la instaurarea stresului si a apariției epuizării.

Emoțional, dorind să demonstreze propria validare, subiectul divorțat, anulează majoritatea formelor de protecție fizică și psihică. Participarea la petreceri poate dura și 48h, după care lesină.

Maratoanele sexuale cu unul sau multipli parteneri simultani, conduc la devalidare, persoana epuizată nefiind capabilă să mențină un rim crescut, nerespectând dinamica sexuală a grupului.

3. Sexualitate exacerbată

După divorț orice partener sexual ce cade pradă feromonilor și seductiei, este utilizat până la epuizare cu scopul propriei validări.

Stiind că validarea sexuală și emoțională nu se termină niciodată, crescând în intensitate odată cu înaintarea în vârstă, formulăm următoarea idee cinstită: este extrem de greu să te oprești din seducție. Așa cum un alcoolic obține plăcerea din creșterea săptămânală sau lunară a cantității și/sau a tăriei alcoolului, așa un dependent sexual alege din ce în ce mai mulți parteneri (simultan sau la rând) din categorii la care NU A AVUT ACCES.

Dacă această dorință de validare sexuală nu si-ar primi acceptiunea din partea posibililor viitori parteneri, atunci dependentele(mâncat compulsiv, consum de droguri si alcool si accesarea de jocuri de noroc) și tulburările afective si-ar face loc in Universul Personal.

4. Consumul de alcool în exces

În lipsa nevalidării sau a prezenței anxietății bazate pe frica de eșec, persoana proaspăt divorțată de un partener toxic ce timp de 8, 10, 15 sau 20 de ani i-a repetat doar lucruri negative, se v-a indrepta către alcool. Alcoolul maschează neputința și neacceptarea lipsei de curaj în luarea deciziei finale a divorțului. Cantitatea de zahăr din alcool, contribuie la un plus de accentuare a dorinței de evadare a subiectului, către lucruri ce par simple dar care dau atât de multă dependență

5. Consumul de droguri ușoare

În ultimii 20 de ani, drogurile ușoare au început să definească tipul de calitate a tuturor petrecerilor din orașele mari si mici. România din țară de tranzit a devenit țară de consum datorită curiozității bolnave a viitorilor consumatori ce pornesc de la ideea iluzorie a controlului efectelor și cantității de droguri ușoare consumate. Odată cu efectele psihedelice a consumului de droguri, totalitatea deciziilor sexuale si de atitudine provocatoare, transformă negativ, din adormit sexual in mult prea activ sexual, persoanele proaspăt divorțate si/sau pe cele ce nu au putut trece peste trauma divorțului

6. Acceptarea mult prea ușoara a schimbărilor de comportament ale noilor parteneri

In acest unic si subiectiv caz, discutăm concret despre acceptarea durității în exprimare sau in gesturi, acceptarea toxicității si a frustrarilor noilor parteneri cu care persoana proaspăt divorțată întră în contact. Așa cum spunea bunica: cazi din lac in puț. Noii parteneri aducând in acest caz, doar emoții noi dar strict pe structură negativă

7. Acceptarea scăderii vârstei emoționale

Dorința de dominare si control ce apare post divorț, distruge orice formă de evoluție pozitivă în toate ocaziile în care poți forma un cuplu. Formarea unui cuplu armonios este stearsă din Universul personal de această formă de sabotaj, respectiv acceptarea unui partener mult sub tine din punct de vedere emoțional. Gândul că îl poți îmbunătății, schimba afectiv, evolua în direcția dorită de tine, compromite șansele la fericire

Următoarele 8 greșeli pe care o parte însemnată dintre noi, le realizează trebuie să genereze un răspuns afirmativ sau negativ, după caz, în mintea ta? Sunt acceptate doar răspunsurile clare da sau nu.

8. Ai Intrerupt conexiunea cu familia extinsă(frați, rude de gradul 1 si 2) post divort?

9. Ti-ai neglijat copiii după ce ai înțeles că ai rămas fără parintele ce te ajuta?

10. Ai inceput să consumi în exces medicamente ce promit tinerețea veșnică, crezând că poți fenta bătrânețea?

11. Cumperi haine ce nu sunt în acord cu vârsta, dorind să epatezi si să ai vizibilitate?

12. Te-ai indreptat către achizionarea de jucării sexuale ce generează iluzia că ai viață sexuală?

13. Ai găsit un partener tranzitoriu denumit popular partener tampon ce asigură eludarea fricii din singurătate, făcând suferința mai suportabilă?

14. Ai anulat momentele plăcute și interesante din fosta relație de cuplu, scotând la suprafață tot ceea ce este negativ, având ca unic scop ideea că decizia divortului a fost una excepțională?

15. Autoinvinovățirea și îndepărtarea partenerului de cuplu de momentul divorțului, menținând activă iluzia binelui și indreptării in cuplu sau a timpului de calitate petrecut in doi, te-a bucurat?

În dialogul purtat de către cei doi psihologi, Ramona Popescu(Dumitru) si Radu Leca se aduce la suprafață următoarea idee simplă, ce prin înțelegere conferă acces la o zonă de securitate și echilibru psiho-emotional: după divorț cu toții facem greșeli. Este extrem de important să acceptăm greșelile și să nu le mai repetăm

Articol de psiholog Radu Leca

Sursa: Realitatea de Realitatea Medicala