Europarlamentarul liberal consideră că României i se face o mare nedreptate că stă la ușa Schengen de atâta timp și spune că există un mare risc, dacă aderarea nu are loc acum. Românii s-ar putea să înceapă să-și pună întrebări despre parcursul european al țării.

„Nu am ce să le reproșez colegilor mei, 23 la număr, cu care am reușit să introducem pe ordinea de zi de dezbateri pe tema aderării României la Spațiul Schengen. România are tot dreptul să fie aici și consider că este o nedreptate crasă. Am reușit să introducem și votul pentru aderarea noastră. Nu cred că Mark Rutte, premierul Olandei, se va mai putea opune. Dacă nu intrăm acum în Schengen, riscăm prea mult. Solidaritatea și recirprocitatea trebuie să fie în ambele direcții. Am dovedit că apărăm flancul estic al NATO și am dovedit că, noi românii, suntem mai mult decât pro-europeni. Nimeni nu se poate opune, decât cu rea voință. În următoarele zile trebuie să explici cât de important este accesul nostru la Schengen. Voi face din nou o pledoarie pentru accesul nostru. Dacă gândești major și vii cu argumentație, atunci ești acceptat. Suntem o țară proeuropeană care a acționat pentru Europa, putem avea efectul invers, în care populația va reacționa și își va pune probleme despre ce înseamnă Europa și apartenența la ea”, a declarat Rareș Bogdan în emisiunea „Legile Puterii”.