Pe listele electorale din toamnă, la Galați va apărea și luptătorul K1 Cătălin Moroșanu.

Anunțul a fost făcut vineri de George Stângă, liderul filialei județene PNL Galați și candidat la președinția Consiliului Județean, alături de luptătorul Cătălin Moroșanu. Acesta din urmă va deschide lista electorală PNL Galați. Moroșanu intenționează să candideze pentru funcția de consilier județean, deși este din Iași. Luptătorul a acceptat invitația politicianului gălățean George Stângă, de care îl leagă o veche prietenie.

„Trebuie să-mi demonstrez valoarea undeva. Am ales judeţul Galaţi. Eu am făcut performanţă pentru România, cred că am reprezentat tricolorul la cel mai înalt nivel şi consider, cu performanţa mea, cu experienţa mea, că pot veni în Galaţi să fac acelaşi lucru. Proiectul meu este unul pentru sportul de masă, pentru copiii noştri, o educaţie sportivă care trebuie implementată la nivel judeţean. E foarte important să explicăm părinţilor că fiecare copil trebuie să facă sport. Un copil care face sport de la o vârstă fragedă ştie ce înseamnă concurenţa, înfrângerea, victoria şi uite aşa reuşim să creştem o naţie puternică şi competitivă de la vârstă fragedă”, a spus sportivul.