Ca urmare a incidentului care a avut loc in data de 10.03.2022 in municipiul Tecuci, judetul Galati, cand un vehicul care transporta un cub de 1000 litri a derapat si s-a rasturnat, iar motorina s-a imprastiat pe soseaua Galati – Tecuci, comisari din cadrul Comisariatului Judetean Galati au efectuat control la statia de carburanti la care s-a efectuat alimentarea.

In urma verificarilor facute s-a constatat ca societatea controlata a comercializat o cantitate de 600 litri de motorina catre un operator economic, care a fost incarcata intr-un recipient de plastic neomologat, cu capacitatea de 1000 litri, si transportat intr-un vehicul apartinand societatii cumparatoare.

Operatorul economic care a comercializat carburantul nu a respectat prevederile Autorizatiei de mediu detinute cu privire la activitatea desfasurata avand in vedere ca are obligatia de a realiza alimentarea cu carburantii numai in rezervoarele vehiculelor, asfel incat s-a constatat incalcarea prevederilor art. 94, alin. 1, lit. b) din OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu completarile si modificarile ulterioare,

Au fost stabilite masuri privind respectarea autorizatiei de mediu, cu moniotrizarea permanenta in cazul in care incarcarea carburantilor se face de catre clienti, monitorizarea suplimentara a factorului de mediu apa (apa uzata menajera, apa tehnologica si pluviala) si apa subterana (foraj de observatie) cu prezentarea buletinelor de analiza in vederea verificarii eventualelor efecte ale incidentului.

Ca urmare a faptelor constatate, Comisariatul Judetean Galati a aplicat sanctiune contraventionala, constand in amenda in cuantum de 100.000 RON, pentru nerespectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu completarile si modificarile ulterioare

Deasemenea, GNM – Comisariatul Judetean Galati a efectuat control la societatea care a achizitionat si transportat carburantul in recipientul neconform, la sediul acesteia, in urma caruia s-a constatat ca societatea nu detine autorizatie de mediu pentru activitatile desfasurate.

Au fost stabilite masuri privind solicitarea si obtinerea autorizatiei de mediu si interzicere a transportului de carburanti.

Avand in vedere faptele constatate, Comisariatul Judetean Galati a aplicat sanctiuni contraventionale, constand in avertisment, pentru nerespectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu completarile si modificarile ulterioare, si sanctiunea complementara de suspendarea activitatii desfasurate si amenda in cuantum de 8.000 RON, pentru nerespectarea prevederilor HG nr. 1175/2007.

Sursa: Realitatea de Galati